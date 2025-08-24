В Донецкой области оккупанты имели успех вблизи Свободного Поля, а в Запорожье в районах Каменского и в Плавнях.об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

К теме ВСУ продвинулись в районе Покровска, а Россия – на Запорожье: обзор фронта от ISW

Что известно об Андреевке, где отбросили врага Силы обороны?

Как сообщили аналитики, Силы Обороны Украины отбросили противника у Андреевки. Это село, которое уже эвакуировали. Ближайший крупный населенный пункт – Хотень. Собственно, Андреевка относится к Хотинской поселковой общине Сумского района.

Расположено оно на одном из истоков реки Синяк. На реке есть большая плотина.

Где расположена Андреевка на Сумщине: смотрите карту Deepstate

Возле каких населенных пунктов имели успех оккупанты?

По данным DeepState, враг продвинулся возле Вольного Поля. Это село относится к Комарской сельской громаде Волновахского района Донецкой области.

Расстояние до ближайшего крупного населенного пункта Великая Новоселка составляет около 18 километров. По данным переписи 2001 года, население Вольного Поля составляло 402 человека.

Где расположено Вольное Поле: смотрите карту Deepstate

Также оккупанты имели успех возле Каменского и в Плавнях Запорожской области. Оба населенных пункта расположены рядом и относятся к Васильевской городской громаде Васильевского района.

Что касается Каменского, то он расположен на берегу реки Янчекрак, в месте впадения ее в Каховское водохранилище. Выше по течению Каховского водохранилища как раз примыкает село Плавни. По состоянию на 2001 год, здесь проживало более 2 тысяч человек.

Где расположено Каменское в Запорожье: смотрите карту Deepstate

Плавни же намного меньше. Здесь проживали 329 человек. Правда, село основали еще в 1920 году. Кроме вышеуказанного Каменского, вблизи Плавней выше по течению на расстоянии 1,5 километра расположено соседнее Приморское.

Где расположены Плавни на Запорожье: смотрите карту Deepstate

Что известно о последних успехах ВСУ?