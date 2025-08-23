Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ОСУВ "Днепр".
Украинские морские пехотинцы восстановили контроль над селом Зеленый Гай в Донецкой области. Несмотря на попытки врага вернуть населенный пункт, он остается подконтрольным Украине.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ОСУВ "Днепр".
Но наши воины стоят непоколебимо и в День Государственного Флага Украины Зеленая Роща остается под сине-желтым флагом,
– говорится в сообщении.