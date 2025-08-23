Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ОСУВ "Дніпро".

Дивіться також Ситуація для ЗСУ покращилась: чому росіянам не вдалося захопити Покровськ

Україна повернула під контроль Зелений Гай

В ОСУВ "Дніпро" повідомили про звільнення Зеленого Гаю на Донеччині. Бійці 37 окремої бригади морської піхоти спільно з 214 окремим штурмовим батальйоном OPFOR зупинили просування російських військ та закріпили позиції в населеному пункті.

Але наші воїни стоять непохитно і у День Державного Прапора України Зелений Гай залишається під синьо-жовтим стягом,

– йдеться в повідомленні.