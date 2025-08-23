Об этом в эфире 24 Канала рассказал представитель ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов, уточнив, что если в предыдущие месяцы на Лиманском отрезке было по 10 – 15 боестолкновений в сутки, то теперь цифра достигает 30, а на Покровском обычно фиксируется более 50.

Смотрите также Там будет "горячо", – военный сказал, где ждать усиления боев

В чем заключается ключевая цель врага?

Сегодня Покровское направление – зона наибольшего давления со стороны противника. За прошедшие 24 часа ВСУ там остановили 38 штурмовых действий российских войск в районах населенных пунктов Никаноровка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Родинское, Белицкое, Сухой Яр, Чунишино, Зверево, Удачное, Молодецкое, Муравка и Дачное.

На Новопавловском отрезке, как отметил Трегубов, действия россиян свидетельствуют о попытке прорваться в Днепропетровскую область. Там за минувшие сутки оккупанты совершили 19 атак вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Толстое, Шевченко, Воскресенка, Ольговское, Запорожское и Темировка.

Поведение врага на Добропольском направлении указывает на то, что он пытается пройти на север от Покровского.

То есть россияне не отказываются от своего ключевого плана, который в первую очередь предусматривает взятие контроля над Покровском,

– озвучил Трегубов.

В дальнейшем враг хотел бы контролировать в целом всю область, идти на Константиновку, дальше – на Славянско-Краматорскую агломерацию. Однако, как подчеркнул представитель ОСГВ "Днепр", темпы врага абсолютно не коррелируются с его планами.

Что происходит на Покровском направлении: смотрите на карте

Коротко о ситуации на Донетчине: