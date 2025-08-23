Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог, боец ВСУ Кирилл Сазонов, заметив, что наши военные держатся, но там им очень сложно. То же можно сказать еще о ряде направлений, где не останавливаются штурмы.

Смотрите также Россия четко дала понять, что не пойдет на прекращение огня, – Мусиенко

Готовятся ли на фронте к перемирию?

Враг перебросил часть войск с Торецкого направления на Покровск. Это сделал для того, чтобы удержать фланги. Всего на это направление россияне перебрасывают все свои резервы.

На Сумщине оккупантов отбрасывают к границе. Силы обороны сорвали планы врага по созданию буферной зоны. Кроме этого, враг не отказывается от своих планов атаковать Запорожье. Летом 2024 года этим планам помешала Курская операция.

Россияне вернулись к планам большого наступления на Запорожье. Об этом предупреждают в разведке, об этом говорит Александр Сырский. Есть данные. что с Херсонского направления перебрасывают силы на Запорожский, поэтому там будет "горячо",

– сказал Кирилл Сазонов.

Именно поэтому, что есть признаки подготовки к наступлению там, а также в районе Доброполья, Покровска – любые заявления Кремля о мире не стоят ничего. Если бы противник рассматривал хотя бы перемирие, то он бы зарывался в землю и готовился к обороне.

"Враг готовится к наступлению, ближайшее время никакого мира Москва не планирует", – подчеркнул военный.

Возможно ли "замораживание" боев?

Одним из сценариев окончания войны рассматривают замораживание боевых действий вдоль линии фронта. Территории, которую оккупированы Россией, такими и останутся. Далее начнется экономическая, дипломатическая работа, чтобы вернуть их в Украину.

Реально у нас сейчас не хватит сил, чтобы отбросить врага к границам 1991 года. Даже до границ 2022-го выглядит сомнительно, потому что за каждый метр мы должны платить жизнью моих собратьев,

– подчеркнул Кирилл Сазонов.

Временная "заморозка" без юридического признания территории российской – может быть наиболее реальным вариантом. Но Кремль требует вывести войска даже из тех населенных пунктов, которые они еще не смогли захватить. Это неприемлемое требование.

К сожалению, Москва не теряет надежды, что за несколько месяцев весь фронт рухнет, а их армия сможет захватить еще больше. Поэтому бросают все, что только могут, в бой.

Какие требования выдвигает Россия по территориям?