У День Незалежності головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав позиції українських захисників на Покровському напрямку. Він повідомив, що українські сили контратакували і зачистили від ворога села на Донеччині – Михайлівку, Зелений Гай та Володимирівку.

