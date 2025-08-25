Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Читайте також Відбуваються страшні речі, – журналістка детально розповіла про дії росіян на Херсонщині
Як змінилася ситуація на лінії фронту?
- 24 серпня бойові дії тривали в невизначених районах Курської області.
- Того ж дня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але підтвердженого просування не досягли.
- За даними ISW, нещодавно російські війська просунулися на півночі Харківської області. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 23 серпня, свідчать про те, що окупанти просунулися в межах центрального Вовчанська (на північний схід від Харкова).
- 23 та 24 серпня російські війська продовжили наступальні операції на північний схід від Великого Бурлука поблизу Амбарного та Хатнього, але не просунулися.
- Також ворог продовжив штурми на Куп'янському, Борівському, Лиманському, Сіверському, Часовоярському та Торецькому напрямках, але підтверджених успіхів не досяг.
Ситуація на фронті / Карти ISW
- Українські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні відеозаписи від 23 серпня свідчать, що ЗСУ повернули під контроль Михайлівку (на схід від Покровська), просунулися на південь від Мирного (на північний схід від Михайлівки) та на північ від Миролюбівки (трохи південніше Михайлівки).
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 24 серпня також заявив, що Михайлівку звільнили внаслідок успішних контратак.
- На Новопавлівському, Великомихайлівському напрямках, а також у східній та західній частинах Запорізької області 24 серпня ворог наступав, але підтверджених успіхів не мав.
- Обмежені наземні атаки тривали й на Херсонському напрямку 23 – 24 серпня, однак також без просувань.
Що зараз відбувається на Донеччині: останні новини
У День Незалежності головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав позиції українських захисників на Покровському напрямку. Він повідомив, що українські сили контратакували і зачистили від ворога села на Донеччині – Михайлівку, Зелений Гай та Володимирівку.
Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов раніше повідомляв, що росіяни на Покровському напрямку мають удвічі більше військових (110 тисяч), ніж населення міста до війни (60 тисяч).