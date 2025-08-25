Как Силы обороны сдерживают врага на Сумском направлении?

По всему периметру вражеского вклинения идут упорные пехотные бои в тактической зоне. Об этом пишет Константин Машовец, информирует 24 Канал.

На ряде участков ВСУ контратакуют и кое-где успешно. В частности, к северу от Андреевки Силы обороны Украины продвинулись в сторону Золотаревского заповедника. Это еще больше осложнило положение российских подразделений, которые занимают Алексеевку.

Кроме того, несмотря на все усилия штурмовых подразделений 11-й и 83-й ОДШБр противника захватить Варачино атаками через реку Снагость от Яблоновки и таким образом снять угрозу Алексеевке с противоположного фланга, это пока не удалось. Россиянам удалось лишь оттеснить от Новониколаевки передовые штурмовые группы СОУ, которые прорвались туда раньше.

Очередные атаки подразделений 106-й воздушно-десантной дивизии с целью полного захвата Юнаковки снова закончились тщетно – ВСУ удерживают южную часть поселка и упорно обороняются в его центральной части.

Более того, подразделения противника, которые заняли позиции в северной части леса, что к северу от хутора Садки, перешли к обороне и по состоянию на сейчас просто не в состоянии продвинуться дальше на юг.

Почему осложнилось положение СОУ на Лиманском направлении?

Здесь ситуация для СОУ продолжает ухудшаться. В районе Серебрянского лесничества постепенно продвигаются подразделения 25-й общевойсковой армии России, одновременно пытаясь прорваться вдоль дороги Кременная – Лиман.

Часть штурмовых групп из состава 37-го и 31-го мотострелковых полков 67-й МСД 25-й ОВА смогла проникнуть в Заречное и закрепиться там, несмотря на то, что их там несколько раз "зачищали". Торское, вероятно, также уже полностью оккупировано противником.

Подразделения 164-й и 169-й ОМСБр противника продолжают наступать в Серебрянском лесничестве в сторону слияния Черного Жеребца и Северского Донца. Это значительно усложняет положение наших подразделений, которые продолжают обороняться вдоль берега Северского Донца на восток. Судя по всему, ближайшее время противник сможет полностью занять лесничество вплоть до реки Черный Жеребец.

На самом плацдарме противника подразделения его 144-й МСД из состава 20-й ЗВА продолжают попытки прорыва одновременно в районе села Карповка и в направлении Шандриголово и Ставки. Сейчас им удалось лишь начать бои за Колодец и продвинуться на юг от Карповки к реке Нитриус на 1,5 километра.

В свою очередь, СОУ несколькими успешными контратаками ликвидировали тактическое вклинение противника в направлении Катериновка – Глущенково и продолжают успешно оборонять Карповку и Редкодуб. Есть информация, что в полосе действия 3-й МСД той же 20-й ЗВА противника Силы обороны Украины или отбили село Грековка, или вытеснили из него российские подразделения, переведя село в "серую зону". Однако эта информация все равно требует уточнения.

Какова ситуация на Торецком направлении?

Здесь ситуация практически не изменилась и остается достаточно сложной для Сил обороны. Противник совершил лишь несколько попыток дальнейшего проникновения и пытается закрепиться в этих местах. В частности:

в северной части Щербиновки продолжают прятаться несколько десятков российских штурмовиков. ВСУ уже около недели не могут их зачистить;

несколько небольших штурмовых групп противника, обойдя село Белая гора с юга, заскочили в Александро-Шультино и где-то с 21 – 22 августа пытаются удержаться там на участке площадью 0,28 квадратного километра.

Остальные попытки атаковать и штурмовать россиянам пока не принесли особых дивидендов.

Как россияне избежали окружения на Добропольском направлении?

Командование 51-й ЗВА противника, вероятно, вернулось к первоначальному плану захвата Покровско-Мирноградской агломерации с севера и северо-востока из-за невозможности развить до оперативного уровня свой предыдущий успех на Добропольском направлении.

СОУ, действуя одновременно "с вершины" вклинения противника и в районе его "горловины", сумели если не ликвидировать его полностью, то существенно уменьшить его в размерах.

Контратакуя с севера на юг, украинские бойцы последовательно выбили штурмовые группы противника с позиций в районе дороги Доброполье – Краматорск, затем из села Золотой Колодец и позиций к югу от села Веселое, затем, очевидно, зачистили большую часть села Кучеров Яр.

В свою очередь, контратакуя в основе вклинения, в направлении Ивановка – Никаноровка, СОУ удалось отбить последнюю и хутор Новое Шахово, а также отбросить в восточном направлении несколько штурмовых групп противника, которые прорвались на юг от Белецкого к дороге Покровск – Доброполье.

Более того, несколько акцентированных контратак ВСУ в направлении Владимировка – Маяк еще больше осложнили ситуацию для россиян. Это грозило окружением всех подразделений противника, действовавших к северу от рубежа Никаноровка – Маяк. Командование 51-й ЗВА противника, которое в то время уже сформировало сводную тактическую группу для прорыва к "окруженным" на Добропольском направлении штурмовикам, отреагировало на это достаточно быстро и перегруппировало дополнительные силы и средства из состава своей 1-й ОМСБр с южного фланга своей полосы именно на этот участок. С их помощью россиянам удалось остановить продвижение ВСУ, контратаковавших в районе Никаноровки и расширить "горловину" своего вклинения на север.

Таким образом, противник сумел избежать окружения, но не смог избежать ликвидации вклинения своих групп. Ему просто не хватило времени – ВСУ "выжали" это вклинение с флангов в течение недели.

Вполне логичным стало возвращение командования 51-й ЗВА россиян к плану наступления именно в западном направлении. Сейчас подразделения этой армии упорно атакуют в направлении Родинского, а также в сторону автомобильной и железнодорожной дорог, проходящих через него на север. Противник также упорно атакует Красный Лиман.

На данный момент россиянам не удалось захватить ни Родинское, ни Красный Лиман, хотя в оба населенных пункта забегают отдельные малые штурмовые группы. Но закрепиться там они пока не могут.

Судя по всему, были выбиты и штурмовые группы 51-й ЗВА, которые забежали в посадки, протянувшиеся вдоль "железной дороги", к северу от Родинского. По крайней мере, так показывает Deep State на своей карте, хотя у меня есть и противоположная информация, о том, что определенная часть российских штурмовиков до сих пор удерживает там несколько позиций.

Что происходит на Покровском направлении?

Командование УВ "Центр" противника сейчас готовится к решительному штурму Покровска и Мирнограда. В рамках этой подготовки оккупанты решают несколько текущих задач:

51-я ЗВА пытается прорваться на правом фланге и в центре своей полосы в район к северу от агломерации. Надо понимать, что именно здесь сосредоточены основные усилия командования УВ "Центр". В то же время подразделения левого фланга 51-й ЗВА пытаются прорваться к окраинам Мирнограда со стороны Гродовки и через Новоэкономическое.

2-я ЗВА накапливает подкрепление и материально-технические ресурсы для будущего штурма, попутно проводя ряд наступательных действий в тактической зоне. Таким образом она улучшает "стартовые" условия для будущего штурма.

41-я ЗВА, выделив часть своих сил для совместных действий со 2-й и 51-й ЗВА, видимо, на своем правом фланге также решает ряд тактических задач в рамках общего плана "Покровской наступательной операции".

Как все происходит на практике?

Подразделения 5-й и 9-й ОМСБр 51-й ЗВА пытаются атаковать в направлении Малиновка – Новоэкономическое, а также со стороны Новоторецкого вдоль реки Казенный Торец, в направлении Миролюбовки. Несмотря на их доклады о захвате этих населенных пунктов, противник так и не контролирует полностью ни Новоэкономическое, ни Миролюбовку.

В северной и центральной частях Новоэкономичного до сих пор продолжаются упорные пехотные бои. Что касается Миролюбовки, то противник успел только закрепиться на дамбе на Казенном Торце к югу от села. Прорваться и закрепиться в нем самому россиянам пока не удалось, хотя отдельные штурмовые группы противника время от времени "забегают" к нему.

Подразделения той же 5-й ОМСБр 51-й ЗВА при поддержке подразделений 137-й ОМСБр пытались прорваться из Гродовки в направлении села Проминь. Здесь противник также использовал подразделения спецназа как передовые штурмовые группы. После первоначального успеха дальнейшие попытки прорваться не увенчались успехом.

1437-й МСП "мобилизационного резерва", а также несколько передовых штурмовых групп из состава других частей и соединений 2-й ЗВА продолжают попытки проникнуть как можно глубже в город Покровск с юго-западного направления, через село Зверево.

Сейчас им удалось инфильтроваться в Зверево и проникнуть в город в районе Гудимово, Троянды и улицы Киевской. Общая площадь зоны инфильтрации составляет около 8 квадратных километров. Пока враг не может полноценно накопить силы для дальнейшего продвижения, ведь вынужден постоянно вести упорные бои за удержание этого района с гарнизоном города. В основном россияне действуют малыми пехотными и диверсионно-разведывательными группами.

15-я ОМСБр из состава 2-й ЗВА продолжает ожесточенные бои за село Удачное, пытаясь прорваться на север между ним и Молодецким. Пока не очень успешно для себя. Противник не может даже полностью занять Удачное.