Независимость – это не событие, а процесс

Наша война за независимость оказалась очень отложенной. Часто говорят, что мы потеряли годы, когда должны были к ней подготовиться. Это и так, и не так. Об этом пишет Валерий Пекарь, информирует 24 Канал.

К теме Моменты единства: какие решения Рада поддерживала больше всего за время независимости

Если бы мы начали готовиться, война началась бы раньше. Война потому и началась позже, что мы не готовились – практиковали "многовекторность" и другие способы обмануть себя и историю. Пока мы были в орбите империи, война не была нужна, нас держали газовой трубой и телевидением, церковью и деньгами. Как только мы вознамерились разорвать с империей, война началась немедленно. Если бы мы это сделали, скажем, в 1994 году, тогда же была бы война.

Другими словами, мы и выиграли время, и потеряли время.

Но я не уверен, что у нас были бы шансы в 1994 году.

Мы прошли эти 34 года, выжимая совок из себя и государственных институтов, из экономики и армии, из культуры и школы. Результаты умеренные, если брать в среднем.

Но надо брать не в среднем. У нас есть новое поколение, которое не имеет с совком ничего общего. У нас есть новые воинские части и подразделения, которые не имеют ничего общего с советской армией. У нас есть украинский бизнес, который не имеет ничего общего с советской экономикой. У нас есть новая культура, выросшая не из совка. В то же время есть люди, институты и сообщества, которые пока прошли лишь небольшой отрезок нужного пути. Разрыв с совком (двойной – как по имперской линии, так и по коммунистической) происходит неравномерно.

За это каждый человек отвечает сам. За выдавливание совка из себя, из своей организации, предприятия, воинской части, религиозной общины, учреждения, из своих отношений с другими людьми и тому подобное. Эту работу невозможно делегировать, она должна быть сделана самостоятельно. Кто-то делает это активнее и быстрее, кто-то медленнее, кто-то еще размышляет, нужно ли оно вообще.

Независимость – это процесс, и каждый человек сам отвечает за свою частичку этого процесса.

День Независимости – лишь повод проверить, где мы есть и сколько прошли на данный момент.