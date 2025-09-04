Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді.

Що відомо про удари по НПЗ Росії?

Так, двічі за місяць під удар потрапили Афіпський НПЗ, НПС "Унєча Транснєфть-Дружба" та Сизранський НПЗ.

Бензин стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта – швидкозгореними,
– наголосив "Мадяр".

Всього відзвітували про 17 атак по нафтопереробних заводах і об'єктах:

  • Рязанський НПЗ (02.08),
  • БазаПММ АЕ "СОЧІ" (03.08),
  • Афіпський НПЗ (07.08),
  • БазаПММ "ЕРТАН" (08.08),
  • Саратовський НПЗ (10.08),
  • НПС "УНЕЧА ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА" (12.08),
  • Волгоградський НПЗ (14.08),
  • АТ "Невинномиський азот" (16.08),
  • НПС "Нікольське-ТРАНСНЕФТЬ" (18.08),
  • Новошахтинский НПЗ (20.08),
  • НПС "УНЕЧА ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА" (21.08),
  • НПЗ Албашнєфть (22.08),
  • Сизранський НПЗ (24.08),
  • Куйбишевський НПЗ (28.08),
  • Афіпський НПЗ (28.08),
  • Краснодарський НПЗ (30.08),
  • Сизранський НПЗ (30.08),

Удари здійснювалися як виключно СБС, так і у взаємодії з Силами спеціальних операцій, ГУР та іншими складовими Сил оборони.

Чому Угорщина закрила в'їзд "Мадяру"?

  • Після ударів по нафтопроводу "Дружба" Будапешт заборонив в’їзд командиру української військової частини, причетної до атак. За словами міністра Сійярто, ці дії завдають шкоди насамперед Угорщині та Словаччині, а не Росії.

  • Невдовзі в Угорщині підтвердили, що мовиться про командира СБС, етнічного угорця Роберта Бровді, відомого під позивним "Мадяр".

  • У відповідь "Мадяр" звинуватив угорських політиків у популізмі та співучасті в російській агресії.

  • "Запхайте в д**у, пане "танцюристе на кістках", ваші санкції та обмеження на відвідування Угорщини. Я – Українець і прибуду на Батьківщину мого Батька вже після вас", – наголосив командувач СБС.

  • МЗС України вручило послу Угорщини ноту протесту і закликало країну утриматися від недружніх дій.