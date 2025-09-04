Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді.
Дивіться також Чи можна завершити війну у 2026 році: інтерв'ю Скотта Лукаса про проблеми Путіна
Що відомо про удари по НПЗ Росії?
Так, двічі за місяць під удар потрапили Афіпський НПЗ, НПС "Унєча Транснєфть-Дружба" та Сизранський НПЗ.
Бензин стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта – швидкозгореними,
– наголосив "Мадяр".
Всього відзвітували про 17 атак по нафтопереробних заводах і об'єктах:
- Рязанський НПЗ (02.08),
- БазаПММ АЕ "СОЧІ" (03.08),
- Афіпський НПЗ (07.08),
- БазаПММ "ЕРТАН" (08.08),
- Саратовський НПЗ (10.08),
- НПС "УНЕЧА ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА" (12.08),
- Волгоградський НПЗ (14.08),
- АТ "Невинномиський азот" (16.08),
- НПС "Нікольське-ТРАНСНЕФТЬ" (18.08),
- Новошахтинский НПЗ (20.08),
- НПС "УНЕЧА ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА" (21.08),
- НПЗ Албашнєфть (22.08),
- Сизранський НПЗ (24.08),
- Куйбишевський НПЗ (28.08),
- Афіпський НПЗ (28.08),
- Краснодарський НПЗ (30.08),
- Сизранський НПЗ (30.08),
Як Україна била по НПЗ Росії у серпні: дивіться відео
Удари здійснювалися як виключно СБС, так і у взаємодії з Силами спеціальних операцій, ГУР та іншими складовими Сил оборони.
Чому Угорщина закрила в'їзд "Мадяру"?
Після ударів по нафтопроводу "Дружба" Будапешт заборонив в’їзд командиру української військової частини, причетної до атак. За словами міністра Сійярто, ці дії завдають шкоди насамперед Угорщині та Словаччині, а не Росії.
Невдовзі в Угорщині підтвердили, що мовиться про командира СБС, етнічного угорця Роберта Бровді, відомого під позивним "Мадяр".
У відповідь "Мадяр" звинуватив угорських політиків у популізмі та співучасті в російській агресії.
"Запхайте в д**у, пане "танцюристе на кістках", ваші санкції та обмеження на відвідування Угорщини. Я – Українець і прибуду на Батьківщину мого Батька вже після вас", – наголосив командувач СБС.
МЗС України вручило послу Угорщини ноту протесту і закликало країну утриматися від недружніх дій.