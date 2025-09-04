Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді.

Що відомо про удари по НПЗ Росії?

Так, двічі за місяць під удар потрапили Афіпський НПЗ, НПС "Унєча Транснєфть-Дружба" та Сизранський НПЗ.

Бензин стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта – швидкозгореними,

– наголосив "Мадяр".

Всього відзвітували про 17 атак по нафтопереробних заводах і об'єктах:

Рязанський НПЗ (02.08),

БазаПММ АЕ "СОЧІ" (03.08),

Афіпський НПЗ (07.08),

БазаПММ "ЕРТАН" (08.08),

Саратовський НПЗ (10.08),

НПС "УНЕЧА ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА" (12.08),

Волгоградський НПЗ (14.08),

АТ "Невинномиський азот" (16.08),

НПС "Нікольське-ТРАНСНЕФТЬ" (18.08),

Новошахтинский НПЗ (20.08),

НПС "УНЕЧА ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА" (21.08),

НПЗ Албашнєфть (22.08),

Сизранський НПЗ (24.08),

Куйбишевський НПЗ (28.08),

Афіпський НПЗ (28.08),

Краснодарський НПЗ (30.08),

Сизранський НПЗ (30.08),

Як Україна била по НПЗ Росії у серпні: дивіться відео

Удари здійснювалися як виключно СБС, так і у взаємодії з Силами спеціальних операцій, ГУР та іншими складовими Сил оборони.

