Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на командующего СБС ВСУ Роберта Бровди "Мадьяра".

Что известно об атаке на нефтеперекачивающую станцию в России?

Под атакой была НПС "Второво" в населенном пункте Пенкино.

Ее ночью 7 сентября осуществило подразделение "Птиц Мадьяра" Сил беспилотных систем.

"Мадьяр" отметил, что эта нефтеперекачивающая станция помпувала дизтопливо в МКНПП – Московского кольцевого нефтепродуктопровода.

To be continued... Бензин становится жидкостью дефицитной, а газ и нефть – быстросгораемыми,

– добавил командующий СБС.

Удары по нефтяным объектам России: последние новости