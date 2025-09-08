Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на командующего СБС ВСУ Роберта Бровди "Мадьяра".
Что известно об атаке на нефтеперекачивающую станцию в России?
Под атакой была НПС "Второво" в населенном пункте Пенкино.
Ее ночью 7 сентября осуществило подразделение "Птиц Мадьяра" Сил беспилотных систем.
"Мадьяр" отметил, что эта нефтеперекачивающая станция помпувала дизтопливо в МКНПП – Московского кольцевого нефтепродуктопровода.
To be continued... Бензин становится жидкостью дефицитной, а газ и нефть – быстросгораемыми,
– добавил командующий СБС.
Удары по нефтяным объектам России: последние новости
- В ночь на 7 сентября Украина атаковала Ильский НПЗ в Краснодарском крае России, уничтожив ЕЛОУ-AT-6, который является ключевым объектом переработки нефти, мощностью 6 миллионов тонн в год.
- Той же ночью было поражена линейно-производственная диспетчерская станция (ЛПДС) "8-Н" в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области России. Она является частью магистрального нефтепровода "Стальной конь", мощность перекачки которого составляет 10,5 миллионов тонн.
- Кроме того, в ночь на 5 сентября Украина успешно атаковала Рязанский нефтеперерабатывающий завод. Там была повреждена установка первичной переработки нефти.