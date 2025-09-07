О результатах успешной работы пишет 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций.

Какие последствия атаки на Ильский НПЗ?

Ночью 7 сентября россияне снова слышали взрывы в ряде регионов. Украинские Силы специальных операций сообщили, что во взаимодействии с центром сопротивления в Краснодарском крае "Черная искра" осуществили специальную операцию на Ильском нефтеперерабатывающем заводе.

Как отмечают украинские оборонцы, около 02:00 подразделения ССО и представители ячейки сопротивления успешно поразили основной объект завода – ЕЛОУ-AT-6, который обеспечивает функционирование всей нефтеперерабатывающей мощности.

Что такое ЕЛОУ-AT-6?

ЕЛОУ-AT-6 – это комплекс первичной переработки нефти мощностью 6 миллионов тонн сырой нефти ежегодно. Объект обезвоживает и обессоливает сырую нефть, а затем разделяет ее на фракции для производства бензина, дизельного топлива и других продуктов.

Эти удары нанесли существенные потери противнику. В то же время украинские подразделения готовят новые операции, чтобы продолжить давление на ключевые объекты России.

Что предшествовало?

В воскресенье, 7 сентября, дроны атаковали стратегические объекты в России, в частности Ильский НПЗ. По данным росСМИ, ПВО работала в разных регионах.

По сообщениям местных властей, над Краснодарским краем российская ПВО якобы сбила или перехватила 21 дрон.

В официальных данных указано, что из-за атаки загорелась одна технологическая установка НПЗ. Площадь пожара якобы была небольшой и его быстро ликвидировали. Отмечается, что пострадавших нет.

Какие последствия ударов для России?