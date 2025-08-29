Проблемы в российской экономке – это результат действий ВСУ. Это в эфире 24 Канала отметил американский стратег по энергетике и геополитике доктор Томас О'Доннел.

Какие трудности ждут Россию?

Томас О'Доннел отметил, что украинскую ракету "Фламинго" планируют запустить в массовое производство. С их помощью Украина сможет разрушить экспорт нефти России, что приведет к остановке добычи. Ее запуск будет сложным и долгим.

В общем атаки на НПЗ России наносят серьезный ущерб Кремлю. Сейчас Украина значительно продвинулась в производстве массового количества дронов. Оккупанты тратят на ремонт своих нефтеперерабатывающих заводов много времени. Это мешает их обороноспособности.

Внутренняя ситуация в России неоднозначная. Страна-агрессор полностью переориентирована на военное производство. С одной стороны, как правило, людям не сложно найти работу. Именно благодаря военной промышленности Кремль активно вбрасывает деньги в экономику.

Фактически просто печатает их. Экономика разбалансирована, инфляция растет. Товары и импорт трудно достать. Валютные резервы идут на военные закупки. Экономика России становится все менее управляемой для Центрального банка, министерства финансов и других ведомств. Проблемы серьезные,

– подчеркнул стратег по энергетике.

Кроме того, высокая стоимость нефти и нефтепродуктов, особенно дизельного топлива, которое изготавливается на НПЗ России, влияет на все. Каждая товарная единица прямо или косвенно зависит от энергетических ресурсов. Это создает дополнительные трудности.

Особенно важно будет наблюдать за ситуацией в период уборки урожая. Российское сельское хозяйство может оказаться под угрозой, если фермеры не смогут позволить себе дизельного топлива для тракторов.

Это результат действий украинской армии. Это свидетельство успеха. Если Украина имеет достаточное количество беспилотников и сможет продолжать удары по нефтеперерабатывающим заводам с такой регулярностью, чтобы темп атак превышал скорость восстановления объектов, ущерб будет крайне серьезным,

– подчеркнул Томас О'Доннел.

По его словам, Россия, которая ранее позиционировала себя как энергетическую сверхдержаву, столкнется с внутренними энергетическими проблемами.

