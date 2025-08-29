Проблеми в російській економці – це результат дій ЗСУ. Це в ефірі 24 Каналу зауважив американський стратег з енергетики та геополітики доктор Томас О'Доннел.

Які труднощі чекають Росію?

Томас О'Доннел зазначив, що українську ракету "Фламінго" планують запустити у масове виробництво. З їх допомогою Україна зможе зруйнувати експорт нафти Росії, що призведе до зупинки добування. Її запуск буде складним та довгим.

Загалом атаки на НПЗ Росії завдають серйозних збитків Кремлю. Зараз Україна значно просунулась у виробництві масової кількості дронів. Окупанти витрачають на ремонт своїх нафтопереробних заводів багато часу. Це заважає їхній обороноздатності.

Внутрішня ситуація у Росії неоднозначна. Країна-агресорка повністю переорієнтована на військове виробництво. З одного боку, як правило, людям не складно знайти роботу. Саме завдяки військовій промисловості Кремль активно вкидає гроші в економіку.

Фактично просто друкує їх. Економіка розбалансована, інфляція росте. Товари та імпорт важко дістати. Валютні резерви йдуть на воєнні закупки. Економіка Росії стає все менш керованою для Центрального банку, міністерства фінансів та інших відомств. Проблеми серйозні,

– підкреслив стратег з енергетики.

Крім того, висока вартість нафти та нафтопродуктів, особливо дизельного пального, яке виготовляється на НПЗ Росії, впливає на все. Кожна товарна одиниця прямо або непрямо залежить від енергетичних ресурсів. Це створює додаткові труднощі.

Особливо важливо буде спостерігати за ситуацією у період збирання врожаю. Російське сільське господарство може опинитися під загрозою, якщо фермери не зможуть дозволити собі дизельного пального для тракторів.

Це результат дій української армії. Це свідчення успіху. Якщо Україна має достатню кількість безпілотників та зможе продовжувати удари по нафтопереробних заводах з такою регулярністю, щоб темп атак перебільшував швидкість відновлення об'єктів, збиток буде вкрай серйозним,

– наголосив Томас О'Доннел.

За його словами, Росія, яка раніше позиціонувала себе як енергетичну наддержаву, зіштовхнеться з внутрішніми енергетичними проблемами.

Удари по НПЗ Росії: останні новини