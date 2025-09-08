Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на командувача СБС ЗСУ Роберта Бровді "Мадяра".

Що відомо про атаку на нафтоперекачувальну станцію у Росії?

Під атакою була НПС "Второво" у населеному пункті Пєнкіно.

Її вночі 7 вересня здійснив підрозділ "Птахів Мадяра" Сил безпілотних систем.

"Мадяр" зазначив, що ця нафтоперекачувальна станція помпувала дизпаливо до МКНПП – Московського кільцевого нафтопродуктопроводу.

To be continued… Бензин стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта – швидкозгореними,
– додав командувач СБС.

Удари по нафтових об'єктах Росії: останні новини