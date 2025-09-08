Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на командувача СБС ЗСУ Роберта Бровді "Мадяра".
Що відомо про атаку на нафтоперекачувальну станцію у Росії?
Під атакою була НПС "Второво" у населеному пункті Пєнкіно.
Її вночі 7 вересня здійснив підрозділ "Птахів Мадяра" Сил безпілотних систем.
"Мадяр" зазначив, що ця нафтоперекачувальна станція помпувала дизпаливо до МКНПП – Московського кільцевого нафтопродуктопроводу.
To be continued… Бензин стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта – швидкозгореними,
– додав командувач СБС.
Удари по нафтових об'єктах Росії: останні новини
У ніч на 7 вересня Україна атакувала Ільський НПЗ у Краснодарському краї Росії, знищивши ЄЛОУ-AT-6, який є ключовим об'єктом переробки нафти, потужністю 6 мільйонів тонн на рік.
Тієї ж ночі було уражено лінійно-виробничу диспетчерську станцію (ЛВДС) "8-Н" у районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області Росії. Вона є частиною магістрального нафтопроводу "Стальной конь", потужність перекачування якого складає 10,5 мільйонів тонн.
Окрім того, у ніч на 5 вересня Україна успішно атакувала Рязанський нафтопереробний завод. Там було пошкоджено установку первинного перероблення нафти.