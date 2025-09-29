Именно поэтому время "действительно серьезно поговорить о мире". Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет ISW.

Что заявил Вэнс о войне в Украине?

В воскресенье, 28 сентября, вице-президент США сообщил, что в течение последних нескольких недель Россия "отказалась садиться за стол переговоров" на любых двусторонних встречах с Украиной или трехсторонних встречах с Украиной и США.

К слову, это прямо противоречит сообщениям о достигнутой 18 августа между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом договоренности о проведении встречи с Владимиром Зеленским.

Также Вэнс заявил, что экономика России "находится в руинах", а сама страна-агрессор достигает "незначительных, если вообще каких-либо" успехов на поле боя, поэтому ей пришло время "серьезно поговорить о мире".

По словам американского политика, "реальность на местах" изменилась, поскольку Россия убивает и теряет много людей, не имея, "что показать взамен".

Готова ли Россия начать переговоры?

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 сентября повторно заявил, что Россия готова начать переговоры с целью устранения "коренных причин" войны.

В частности, речь идет о расширении НАТО на восток и якобы дискриминации русскоязычных граждан в Украине.

ISW продолжает считать, что Россия остается не готовой к проведению добросовестных переговоров и вместо этого неоднократно требует от Украины капитулировать и согласиться на максималистские требования России,

– подытожили аналитики ISW.

Справка: представители Кремля постоянно используют термин "коренные причины" как сокращение для повторения начальных требований России по войне, которых страна-агрессор якобы достигнет военным или дипломатическим путем.

Почему Вэнс раскритиковал Россию?