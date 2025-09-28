Об этом в эфире 24 Канала сообщил генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, объяснив, как Украине удалось изменить риторику американских лидеров в отношении России. Он рассмотрел сценарии, которые позволят Киеву и Западу победить.

Как Украина должна убеждать партнеров помогать ей?

Маломуж отметил, что большое значение имели контакты украинской стороны непосредственно с Дональдом Трампом, а также с американскими генералами, военными, сенаторами, представителями Республиканской партии и тому подобное.

Благодаря всем этим контактам были привлечены механизмы влияния на Трампа. Ему показали, в какую ситуацию втягивает его Россия, как она формирует модель противостояния Китая, Индии, России, Ирана, Северной Кореи против США. А это уже глобальная угроза для Вашингтона,

– объяснил экс-глава Службы внешней разведки.

Нужно показывать Трампу, по мнению генерала армии, что ему угрожает на стратегическом уровне и какие потери его могут ждать. И одновременно продемонстрировать ему, что принесет геополитический выигрыш.

К слову. Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что Киев сейчас ближе к победе в войне, чем Москва. Он назвал Россию "бумажным тигром" и указал на то, что страна-агрессор несет большие потери из-за войны в Украине, в частности, экономические.

Во-первых, Западу следует склонить на свою сторону Китай, поддержкой которого хочет заручиться Россия. Пекин может повлиять на Москву относительно прекращения обстрелов Украины, боевых действий на фронте и приближения мирного процесса.

Во-вторых, США должны обратить внимание на военную составляющую помощи Украине. А именно нужно предоставить Киеву, по мнению Маломужа, современное вооружение в большом количестве, которое позволит Украине удерживать преимущество на поле боя.

Главный козырь – военная перспектива. Нужен механизм, который покажет Кремлю, что у него нет шансов победить. А обеспечить влияние этого механизма должно современное оружие в арсенале Украины – Tomahawk, ATACMS и т. д. Это оружие даст Украине преимущество на фронте, и тогда враг будет отступать,

– уверен генерал армии.

В-третьих, нужно нанести удар по финансовой структуре России. А именно ввести новые санкции, параллельно, по его мнению осуществляя давление на Китай и Индию по закупке российских энергоносителей.

Экономика Китая связана с США, Канадой, Европой, Великобританией на 80%. Если эти страны вместе начнут давить на Пекин в экономической, технологической, финансовой, торговой сферах, его экономика развалится и в стране начнется кризис,

– объяснил Николай Маломуж.

Поэтому Украине нужно, по словам генерала армии, играть в большом стратегическом формате, предоставлять нашим партнерам убедительные аргументы, показывать их перспективы и указывать на личный интерес. Без такой ежедневной кропотливой работы конъюнктура может измениться и Трамп при других раскладах снова изменит свою позицию.

