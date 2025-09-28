Про це в ефірі 24 Каналу повідомив генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, пояснивши, як Україні вдалося змінити риторику американських лідерів щодо Росії. Він розглянув сценарії, які дозволять Києву та Заходу перемогти.

До теми "Ваші країни прямують до пекла": чому Трамп змінив риторику щодо України та що це означає для Росії

Як Україна має переконувати партнерів допомагати їй?

Маломуж наголосив, що велике значення мали контакти української сторони безпосередньо з Дональдом Трампом, а також з американськими генералами, військовими, сенаторами, представниками Республіканської партії тощо.

Завдяки всім цим контактам були залучені механізми впливу на Трампа. Йому показали, в яку ситуацію втягує його Росія, як вона формує модель протистояння Китаю, Індії, Росії, Ірану, Північної Кореї проти США. А це вже глобальна загроза для Вашингтону,

– пояснив ексголова Служби зовнішньої розвідки.

Потрібно показувати Трампу, на думку генерала армії, що йому загрожує на стратегічному рівні і які втрати його можуть очікувати. І водночас продемонструвати йому, що принесе геополітичний виграш.

До слова. Дональд Трамп після зустрічі з Володимиром Зеленським заявив, що Київ зараз ближчий до перемоги у війні, ніж Москва. Він назвав Росію "паперовим тигром" та вказав на те, що країна-агресорка зазнає великих втрат через війну в Україні, зокрема, економічних.

По-перше, Заходу слід схилити на свій бік Китай, підтримкою якого хоче заручитися Росія. Пекін може вплинути на Москву щодо припинення обстрілів України, бойових дій на фронті та наближення мирного процесу.

По-друге, США мають звернути увагу на воєнну складову допомоги Україні. А саме потрібно надати Києву, на думку Маломужа, сучасне озброєння у великій кількості, яке дозволить Україні утримувати перевагу на полі бою.

Головний козир – воєнна перспектива. Потрібний механізм, який покаже Кремлю, що у нього немає шансів перемогти. А забезпечити вплив цього механізму має сучасна зброя в арсеналі України – Tomahawk, ATACMS тощо. Ця зброя надасть Україні перевагу на фронті, і тоді ворог буде відступати,

– впевнений генерал армії.

По-третє, потрібно завдати удару по фінансовій структурі Росії. А саме ввести нові санкції, паралельно, на йогу думку здійснюючи тиск на Китай та Індію щодо закупівлі російських енергоносіїв.

Економіка Китаю зв'язана із США, Канадою, Європою, Великою Британією на 80%. Якщо ці країни разом почнуть тиснути на Пекін в економічній, технологічній, фінансовій, торговій сферах, його економіка розвалиться і у країні почнеться криза,

– пояснив Микола Маломуж.

Тому Україні потрібно, за словами генерала армії, грати у великому стратегічному форматі, надавати нашим партнерам переконливі аргументи, показувати їхні перспективи та вказувати на особистий інтерес. Без такої щоденної кропіткої роботи кон'юнктура може змінитися і Трамп за інших розкладів знову змінить свою позицію.

Яких змін набула риторика щодо України Джей ді Венса?