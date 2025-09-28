Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.
Що сказав Венс про позицію Росії у війні?
Посадовець акцентував: США продовжать працювати заради миру "і сподіватися, що росіяни прокинуться і побачать реальність на місцях".
Росіяни повинні прокинутися і прийняти реальність. Багато людей гине, а вони не мають чого показати натомість. Скільки ще людей вони готові втратити? Скільки ще вони вб'ють заради дуже незначної, якщо взагалі якоїсь, вигоди на місцях? Сподіваємося, що не так багато,
– висловився він.
Віцепрезидент додав: "В останні тижні росіяни відмовилися від двосторонніх зустрічей з українцями та тристоронніх зустрічей за участю Трампа або інших американських чиновників".
Цікаво! Привертає увагу вислів Венса "на місцях" – він схожий із російським "реалії на землі". Саме так росіяни говорять, коли вимагають капітуляції України – мовляв, Київ і партнери повинні визнати реалії на землі. Тобто змиритися з окупацією територій.
Які зараз стосунки Росії і США?
Ця заява Венса доповнює риторику Трампа останнім часом. Президент США висловився, що Україна зараз ближча до перемоги, аніж Росія. Останню Трамп назвав паперовим тигром, що викликало нарікання в Пєскова. Речник Путіна обурився, мовляв, Росію зазвичай порівнюють із ведмедем.
Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук і взагалі говорить, що Трамп публічно виявляє неповагу до Путіна. Підтримувати умовного переможця – це стиль Трампа, сказав експерт у коментарі 24 Каналу.
Видання "Новини Донбасу" розповіло, що нещодавні перемовини Лаврова та Рубіо минули дуже напружено. Їхні позиції розійшлися, тож жодної згоди сторони не дійшли.