Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

Що сказав Венс про позицію Росії у війні?

Посадовець акцентував: США продовжать працювати заради миру "і сподіватися, що росіяни прокинуться і побачать реальність на місцях".

Росіяни повинні прокинутися і прийняти реальність. Багато людей гине, а вони не мають чого показати натомість. Скільки ще людей вони готові втратити? Скільки ще вони вб'ють заради дуже незначної, якщо взагалі якоїсь, вигоди на місцях? Сподіваємося, що не так багато,

– висловився він.

Зверніть увагу! В російському міноборони запевнили, що вразили військові цілі в ніч проти 28 вересня. Хоча насправді це був житловий будинок, де загинула семикласниця, Інститут кардіології, де загинули медсестра та пацієнт, і ще десятки зовсім не військових об'єктів.

Віцепрезидент додав: "В останні тижні росіяни відмовилися від двосторонніх зустрічей з українцями та тристоронніх зустрічей за участю Трампа або інших американських чиновників".

Венс закликає росіян прокинутися: дивіться відео

Цікаво! Привертає увагу вислів Венса "на місцях" – він схожий із російським "реалії на землі". Саме так росіяни говорять, коли вимагають капітуляції України – мовляв, Київ і партнери повинні визнати реалії на землі. Тобто змиритися з окупацією територій.

Які зараз стосунки Росії і США?