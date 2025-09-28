Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російський опозиційний телеграм-канал ASTRA.

У міністерстві оборони Росії визнали, що удар був масованим. Але там вважають, ніби їхня "високоточна зброя великої дальності повітряного, морського базування та ударні безпілотні літальні апарати" вдарили "по підприємствах військово-промислового комплексу України, які використовуються на користь ЗСУ, а також інфраструктурі військових аеродромів".

Ворог твердить, що цілі удару досягнуті, а всі призначені об'єкти були уражені.

На 13 годину в МОЗ повідомили про понад 40 поранених і четверо вбитих, серед яких – діти.

Окупанти поцілили по Інституту кардіології у Солом'янському районі столиці. Там загинули медсестра та пацієнт. Попри це, заклад працює.

"Будівля зазнала ушкоджень на рівні 3 – 5 поверхів, та попри атаку заклад продовжує роботу. На місці працюють усі служби, триває слідство й оцінювання збитків", – написали в МОЗ.

До будинку в Києві, де загинула 12-річна дівчинка, несуть квіти та іграшки. Дитина була в Канаді, але приїхала в Україну.

У столиці є пошкодження в 7 районах, на Київщині – у 5. В одному з населених пунктів пошкоджена ціла вулиця.

У Запоріжжі 38 постраждалих, пошкоджено багато будинків.

На Сумщині щонайменше 5 постраждалих.