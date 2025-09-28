Моторошні кадри жахливих наслідків російського нічного та ранкового обстрілів зібрав 24 Канал.
Як Росія понівечила Україну 28 вересня?
Черговий масований російський обстріл стався у неділю, 28 вересня, вночі та вранці, коли більшість людей відпочивали. Країна-агресорка запустила по українських містах БпЛА та ракети різних типів. Наслідки атаки зафіксовані у кількох регіонах країни.
Так, під ударом опинилась Київщина. За даними Київської ОВА, наслідки фіксуються у п'ятьох районах. Загалом в області постраждало понад 20 людей.
Ліквідація наслідків на Київщині / Фото ДСНС
Майже вщент зруйнована вулиця після атаки: дивіться відео
Не меншого удару зазнала сама столиця. У Києві окупанти поцілили у Інститут кардіології, житлові будинки та цивільні автівки. Загалом атаковано 6 районів міста. Відомо про постраждалих та загиблих, зокрема дітей.
Росія тероризувала Київ / Фото ДСНС
Вночі окупанти вдарили також по Запоріжжю. За даними ОВА, по місту росіяни вдарили 8 разів. Там кількість постраждалих майже сягнула до 30 людей.
Вогнеборці ліквідують пожежу у Запоріжжі / Фото Запорізької ОВА
Займання в житловому будинку після російського удару: дивіться відео
Атака на Україну: що відомо?
Масована атака на Україну в ніч і ранок 28 вересня тривала понад 12 годин. Росія застосувала майже 500 ударних дронів та понад 40 ракет, більшість з яких була націлена на Київ і область.
Володимир Зеленський закликав до посилення тиску на Росію, наголосивши на необхідності припинення імпорту. Україна розраховує на підтримку США, Європи та інших міжнародних партнерів.
Внаслідок удару по Одещині виникло загоряння. Пожежу ліквідували, постраждалих немає. Там пошкоджено цех і склад готової продукції винного заводу.
У Сумах атаковано автостоянку, де загорілись вантажівки з напівпричепами.