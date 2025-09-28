Моторошні кадри жахливих наслідків російського нічного та ранкового обстрілів зібрав 24 Канал.

Як Росія понівечила Україну 28 вересня?

Черговий масований російський обстріл стався у неділю, 28 вересня, вночі та вранці, коли більшість людей відпочивали. Країна-агресорка запустила по українських містах БпЛА та ракети різних типів. Наслідки атаки зафіксовані у кількох регіонах країни.

Так, під ударом опинилась Київщина. За даними Київської ОВА, наслідки фіксуються у п'ятьох районах. Загалом в області постраждало понад 20 людей.

Ліквідація наслідків на Київщині / Фото ДСНС

Майже вщент зруйнована вулиця після атаки: дивіться відео

Не меншого удару зазнала сама столиця. У Києві окупанти поцілили у Інститут кардіології, житлові будинки та цивільні автівки. Загалом атаковано 6 районів міста. Відомо про постраждалих та загиблих, зокрема дітей.

Росія тероризувала Київ / Фото ДСНС

Вночі окупанти вдарили також по Запоріжжю. За даними ОВА, по місту росіяни вдарили 8 разів. Там кількість постраждалих майже сягнула до 30 людей.

Вогнеборці ліквідують пожежу у Запоріжжі / Фото Запорізької ОВА

Займання в житловому будинку після російського удару: дивіться відео

Атака на Україну: що відомо?