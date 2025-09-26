Очільник Білого дому під час спілкування з журналістами зробив кілька гучних заяв. Про таке розповідає 24 Канал із посиланням на Clash Report.
Актуально Росія витратила мільйони, але не отримала нічого, – Трамп закликав Путіна зупинитися
Як Трамп коментує економічну ситуацію в Росії?
Американський президент підкреслив, що економіка Росії перебуває в катастрофічному стані й стрімко котиться до занепаду.
За його словами, російські війська безупинно й безжально бомбардують усе на своєму шляху. Навіть попри це, просування "другої армії світу" мінімальні, якщо вони взагалі є.
Ба більше, Трамп зауважив, що Росія втрачає частину раніше контрольованих територій, що свідчить про їхню слабкість у цій війні.
Водночас президент США залишається переконаний, що якби цю війну вела Америка під його керівництвом, вона б завершилася блискавично, тобто всього за тиждень, завдяки рішучим діям і ефективній стратегії.
Зауважте! Раніше в Офісі президента розповіли, що Дональд Трамп має доступ до інформації про наступальні дії ЗСУ. Там наголосили, що для України дуже важливо заручитися підтримкою з боку американської розвідки.
Попередні заяви Трампа стосовно війни в Україні
- Упродовж останнього часу Дональд Трамп змінив свою позицію щодо війни в Україні, імовірно усвідомивши недієвість спроб примиритися з російським диктатором.
- Нині він висловлює розчарування діями Володимира Путіна та демонструє підтримку територіальної цілісності України.
- Його риторика, за оцінками експертів The Washington Post, є частиною переговорної стратегії, однак практичних змін у політиці США стосовно України поки не спостерігається.
- Водночас 25 вересня Трамп звернувся до Туреччини із закликом припинити закупівлю російської нафти на тлі війни в Україні. Він підкреслив, що ця війна призводить до безглуздих людських жертв.
- Крім того, Трамп висловив думку, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган має потенціал вплинути на перебіг війни в Україні.