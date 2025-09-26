Очільник Білого дому під час спілкування з журналістами зробив кілька гучних заяв. Про таке розповідає 24 Канал із посиланням на Clash Report.

Як Трамп коментує економічну ситуацію в Росії?

Американський президент підкреслив, що економіка Росії перебуває в катастрофічному стані й стрімко котиться до занепаду.

За його словами, російські війська безупинно й безжально бомбардують усе на своєму шляху. Навіть попри це, просування "другої армії світу" мінімальні, якщо вони взагалі є.

Ба більше, Трамп зауважив, що Росія втрачає частину раніше контрольованих територій, що свідчить про їхню слабкість у цій війні.

Водночас президент США залишається переконаний, що якби цю війну вела Америка під його керівництвом, вона б завершилася блискавично, тобто всього за тиждень, завдяки рішучим діям і ефективній стратегії.

Зауважте! Раніше в Офісі президента розповіли, що Дональд Трамп має доступ до інформації про наступальні дії ЗСУ. Там наголосили, що для України дуже важливо заручитися підтримкою з боку американської розвідки.

Попередні заяви Трампа стосовно війни в Україні