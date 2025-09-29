Саме тому час "справді серйозно поговорити про мир". Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на звіт ISW.

Дивіться також "Ваші країни прямують до пекла": чому Трамп змінив риторику щодо України та що це означає для Росії

Що заявив Венс про війну в Україні?

У неділю, 28 вересня, віцепрезидент США повідомив, що протягом останніх кількох тижнів Росія "відмовилася сідати за стіл переговорів" на будь-яких двосторонніх зустрічах з Україною або тристоронніх зустрічах з Україною та США.

До слова, це прямо суперечить повідомленням про досягнуту 18 серпня між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом домовленість щодо проведення зустрічі з Володимиром Зеленським.

Також Венс заявив, що економіка Росії "перебуває в руїнах", а сама країна-агресорка досягає "незначних, якщо взагалі будь-яких" успіхів на полі бою, тож їй настав час "серйозно поговорити про мир".

За словами американського політика, "реальність на місцях" змінилася, оскільки Росія вбиває та втрачає багато людей, не маючи, "що показати натомість".

Чи готова Росія розпочати переговори?

Зі свого боку міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 28 вересня повторно заявив, що Росія готова розпочати переговори з метою усунення "корінних причин" війни.

Зокрема, йдеться про розширення НАТО на схід та нібито дискримінацію російськомовних громадян в Україні.

ISW продовжує вважати, що Росія залишається не готовою до проведення добросовісних переговорів і натомість неодноразово вимагає від України капітулювати та погодитися на максималістські вимоги Росії,

– підсумували аналітики ISW.

Довідка: представники Кремля постійно використовують термін "корінні причини" як скорочення для повторення початкових вимог Росії щодо війни, яких країна-агресорка буцімто досягне військовим або дипломатичним шляхом.

Чому Венс розкритикував Росію?