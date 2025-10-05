Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру, керівника ОВА Олександра Прокудіна та його заступника Олександра Толоконнікова.
Що відомо про обстріл?
Олександр Толоконніков розповів, що зранку у суботу, 4 жовтня, одна з вибухівок, яку окупанти скинули в середмісті Херсона, влучила в авто. У транспортному засобі перебували 8-річний хлопчик, його 17-річний брат та мати.
Хлопчик отримав дуже важкі поранення. Травматична ампутація ноги. Зараз він в реанімації в дуже важкому стані. Його брат також отримав поранення ніг, також у важкому стані. Мати отримала контузію та поранення обличчя, також у лікарні лікується,
– розповів заступник голови ОВА.
За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину.
Інші подібні злочини росіян
- Наприкінці вересня ворог атакував село Чернеччина Краснопільської громади у Сумській області. Ударні БпЛА поцілили в будинок, де жила родина Лєсніченків. Загинуло подружжя Олександр та Альона разом із їхніми синами.
- Унаслідок російської атаки 28 вересня в Києві загинула Олександра Поліщук, її мама наразі перебуває в лікарні. Дитина навчалася у 7 класі Спеціалізованої школи №159. Про трагедію повідомили у навчальному закладі.
- Ще раніше через російський удар по Києву загинула 32-річна Вікторія Гребенюк та її двомісячний син Роман. Вони вилетіли з вікна шостого поверху. Батько хлопчика отримав важкі травми та був госпіталізований до лікарні.