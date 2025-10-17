Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

Что известно об атаке на Сочи?

Сообщения о взрывах в Сочи появились после 3 часов ночи. Местные жители рассказывают, что слышали около трех взрывов над Адлером.

По словам очевидцев, характерные звуки "пролета беспилотников" якобы появлялись со стороны Абхазии.

Также в городе почти всю ночь воет сирена – россияне жалуются, что туристов в отелях Сочи спускают в подвалы и подземные паркинги.

В Сочи раздаются взрывы: смотрите видео

Впоследствии появились комментарии от местных властей. Мэр Сочи Андрей Прошунин заявил, что в городе работает система ПВО и отражается атака беспилотников.

В 04:55 Прошунин сообщил о якобы ракетной атаке на город.

Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала сразу, как обстановка в Сочи станет безопасной,

– написал российский чиновник.

Традиционно, по состоянию на момент публикации местные власти не сообщали ни о каких последствиях атаки в регионе.

