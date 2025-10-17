Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.
Что известно об атаке на Сочи?
Сообщения о взрывах в Сочи появились после 3 часов ночи. Местные жители рассказывают, что слышали около трех взрывов над Адлером.
По словам очевидцев, характерные звуки "пролета беспилотников" якобы появлялись со стороны Абхазии.
Также в городе почти всю ночь воет сирена – россияне жалуются, что туристов в отелях Сочи спускают в подвалы и подземные паркинги.
Впоследствии появились комментарии от местных властей. Мэр Сочи Андрей Прошунин заявил, что в городе работает система ПВО и отражается атака беспилотников.
В 04:55 Прошунин сообщил о якобы ракетной атаке на город.
Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала сразу, как обстановка в Сочи станет безопасной,
– написал российский чиновник.
Традиционно, по состоянию на момент публикации местные власти не сообщали ни о каких последствиях атаки в регионе.
В России регулярно гремят взрывы: последние новости
В ночь на 16 октября Силы обороны поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Известно, что это предприятие задействовано в обеспечении потребностей российской армии.
Той же ночью о массированной атаке дронов на энергообъекты сообщили в Волгоградской области России. В результате падения обломков БпЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашовская произошло возгорание.
Волгоград оказался под атакой и в ночь на 15 октября. Тогда в сети писали, что дроны ударили по НПЗ в Красноармейском районе. Вследствие атаки на территории предприятия начался пожар.