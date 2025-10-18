Кроме того, уничтожен один вражеский самолет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери россиян на 18 октября?
С начала полномасштабного вторжения оккупанты ориентировочно потеряли:
- личного состава – около 1 129 180 (+1 150) человек;
- танков – 11 267 (+1);
- боевых бронированных машин – 23 396 (+2);
- артиллерийских систем – 33 789 (+41);
- РСЗО – 1 522 (+2);
- средств ПВО – 1 228 (+0);
- самолетов – 428 (+1);
- вертолетов – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 71 523 (+498);
- крылатых ракет – 3 864 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 64 672 (+131);
- специальной техники – 3 980 (+2).
Потери врага на 18 октября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Какие потери в последнее время несет враг?
Украинские защитники уничтожили российский безэкипажный катер в территориальных водах Украины. Судно находилось вблизи маршрута гражданского мореплавания.
Подразделения Сил обороны Юга ликвидировали российскую РСЗО БМ-30 "Смерч". По данным главы Николаевской ОВА Виталия Кима, из этой установки оккупанты несколько месяцев обстреливали поля в области.
ВСУ сорвали весенне-летнее наступление противника. Украинские военные проводят результативные контрнаступления на отдельных участках фронта. Также Украина продолжает бить по топливно-энергетической и оборонной инфраструктуре России, что усложнило для врага ведение боевых действий.