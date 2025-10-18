Кроме того, уничтожен один вражеский самолет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери россиян на 18 октября?

С начала полномасштабного вторжения оккупанты ориентировочно потеряли:

личного состава – около 1 129 180 (+1 150) человек;

танков – 11 267 (+1);

боевых бронированных машин – 23 396 (+2);

артиллерийских систем – 33 789 (+41);

РСЗО – 1 522 (+2);

средств ПВО – 1 228 (+0);

самолетов – 428 (+1);

вертолетов – 346 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 71 523 (+498);

крылатых ракет – 3 864 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 64 672 (+131);

специальной техники – 3 980 (+2).

Потери врага на 18 октября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

