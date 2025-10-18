Крім того, знищено один ворожий літак. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати росіян на 18 жовтня?

Від початку повномасштабного вторгнення окупанти орієнтовно втратили:

особового складу – близько 1 129 180 (+1 150) осіб;

танків – 11 267 (+1);

бойових броньованих машин – 23 396 (+2);

артилерійських систем – 33 789 (+41);

РСЗВ – 1 522 (+2);

засобів ППО – 1 228 (+0);

літаків – 428 (+1);

гелікоптерів – 346 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 71 523 (+498);

крилатих ракет – 3 864 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 64 672 (+131);

спеціальної техніки – 3 980 (+2).

Втрати ворога на 18 жовтня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Яких втрат останнім часом несе ворог?