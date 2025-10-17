Плани Росії захопити стратегічні території в весняно-літній період не реалізовуються, тож ворожа влада щоразу їх коригує та відтерміновує. Про це пише 24 Канал із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Що відомо про плани Кремля?

Керівництво ворожої армії ставить завдання захопити стратегічно важливі райони та населені пункти, однак через постійні невдачі вони регулярно переглядаються та відтерміновуються.

Однак Генштаб ЗСУ підтверджує, що українські військові зупинили весняно-літню наступальну кампанію ворога. А ЗСУ продовжують надалі знищувати плани Росії, застосовуючи асиметричні дії з метою зрівняння переваг окупантів у чисельності та озброєнні.

Які успіхи у контрнаступальних операціях ЗСУ?

На окремих напрямках фронту українські військові проводять контрнаступ. Підрозділи ЗСУ успішно штурмують позиції росіян та відновлюють контроль над українськими територіями. Українські воїни витісняють загарбників із Сумської області. Інтенсивні дії тривають в Покровському районі Донецької області.

Маємо певні успіхи у відновленні контролю над територією в Запорізькій області. Є й інші ділянки фронту, де ворог не має жодних здобутків,

– додають у Генштабі.

Чому удари по території Росії є ефективними?

В Генштабі розповідають, що наразі удари по території Росії є найбільш ефективними, зокрема завдяки Deep Strike, які знищують військові цілі, логістичну та енергетичну сферу країни-агресорки.

З початку 2025 року вже уражено 45 об'єктів паливно-енергетичного та військово-промислового комплексу Росії.

Внаслідок чого, росіяни втратили понад 25% загальних обсягів виробництва паливо-мастильних матеріалів.

Щоденно, від зниження експорту нафтопродуктів країна-агресор втрачає понад 46 млн доларів США. Ураження тилових ресурсів ворога суттєво ускладнює його можливість вести активні бойові дії,

– наголошують в штабі.

Яку допомогу чекати від союзників?

У Генштабі зазначають, що є хороші сигнали щодо надання нових пакетів військової допомоги від союзників. Зокрема, обговорюють питання постачання високоточної зброї на прикладі ракет Tomahawk та інших сучасних систем.

Їхнє застосування значно посилить тиск на Росію та сприятиме відновленню справедливого миру.

Скільки втрат серед росіян за цей період?

Попри важку ситуацію на фронті, противник не здобув стратегічну перевагу. Його значні втрати приносять успіхи лише на локальних ділянках.

Сили оборони продовжують ліквідовувати російських окупантів та ворожу техніку на всіх напрямках завдаючи їм активного вогневого ураження.

Лише у вересні втрати окупантів склали майже 29 тисяч військовослужбовців, знищено та пошкоджено 70 танків, 65 бойових броньованих машин, понад 1050 артилерійських систем, 6 реактивних систем залпового вогню та іншу техніку,

– повідомляють у Генштабі.

А з початку повномасштабного вторгнення в полоні перебувають 2060 російських військовослужбовців.

Що відомо про останні влучання вглиб території Росії?