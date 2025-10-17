Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на аналіз ISW.

16 жовтня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але підтвердженого прогресу не досягли. Захоплення Олексіївки, про яке заявляли росіяни, ISW назвали непідтвердженою заявою.

Російські війська атакували в Курській та Сумській областях, зокрема на північ від міста Суми поблизу Олексіївки та на північний схід від міста Суми поблизу Юнаківки.

Цікаво! Бійці ТрО ліквідували групу елітного російського спецназу з центру "Сєнєж", яка проводила рейди на території Харківської та Сумської областей. Вбито командира та щонайменше 6 окупантів. Вісьмох поранено.

16 жовтня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, але підтвердженого прогресу не досягли. 15 і 16 жовтня російські війська наступали на північний схід від міста Харків поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Тихого та в напрямку Охрімівки. 16 жовтня російські війська продовжили наступальні операції на напрямку Великого Бурлука, але підтвердженого прогресу не досягли. 15 та 16 жовтня російські війська атакували на схід від Великого Бурлука поблизу Одрадного та у напрямку Бологівки.

16 жовтня російські війська продовжили наступальні операції на Боровському напрямку, але не просунулися вперед. 16 жовтня російські війська атакували на північ від Борової поблизу Богуславки та на південний схід поблизу Дружелюбівки та Греківки.

16 жовтня російські війська продовжили наступальні операції на Лиманському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли.

Важливо! Третій армійський корпус знищив російську ДРГ на Лиманському напрямку, не давши ворогу створити плацдарм для наступу на Оскіл.

16 жовтня російські війська продовжили наступальні операції на Сіверському напрямку, але не просунулися вперед. 15 та 16 жовтня російські війська атакували на північний захід від Сіверська поблизу Дронівки, на південь від Сіверська поблизу Званівки та на південний захід від Сіверська поблизу Федорівки.

16 жовтня російські війська продовжили наступальні операції на тактичному напрямку Костянтинівка – Дружківка, але не просунулися вперед.

Російські сили, схоже, останнім часом здійснюють масштабніші механізовані наступи в дощову та туманну погоду, що ускладнює операції українських безпілотників,

– зауважують аналітики.

Важливо! Геолоковані відеозаписи, опубліковані 16 жовтня, вказують, що Сили оборони відбили російський механізований наступ у напрямку Володимирівки та Шахова (на північний захід від Володимирівки через річку Казенний Торець). Там було 22 одиниці бронетехніки, включаючи основну колону з 11 танків та бойових машин піхоти. OSINT-аналітики повідомляли, що ЗСУ знищили 9 одиниць бронетехніки та пошкодили 4. Це вже четвертий російський механізований наступ протягом одного місяця.

16 жовтня російські війська продовжили наступальні операції в тактичному районі Добропілля, але підтвердженого прогресу не досягли.

16 жовтня російські війська продовжили наступальні операції на Покровському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли.

16 жовтня російські війська продовжили наступальні операції на Новопавлівському напрямку, але не просунулися вперед.

На геолокованих відеозаписах, опублікованих 15 жовтня, видно, що українські війська завдають удару по позиціях російських військ на схід від Філії, що, за оцінкою ISW, було російською місією інфільтрації. ISW оцінює, що ця подія не просунула передній край зони бойових дій (FEBA),

– мовиться у статті.

Російські війська нещодавно просунулися на Великомихайлівському напрямку. Ідеться, що вони захопили Вербове на південний захід від Великомихайлівки, про що повідомили в міноборони Великої Британії.

Російські війська нещодавно просунулися на сході Запорізької області. Мова про північну Полтавку та східну частину Нововасилівського (обидва на північний схід від Гуляйполя).

16 жовтня російські війська продовжили наступальні операції на заході Запорізької області, але підтвердженого прогресу не досягли.

16 жовтня російські війська продовжували обмежені наступи на Херсонському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли.