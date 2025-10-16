ЗСУ утримують свої позиції. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СтратКом ЗСУ.

Чи справді Росія захопила Олексіївку?

Російська пропаганда заявляла, що під контроль Росії перейшла Олексіївка у Дніпропетровській області. Ця інформація не відповідає дійсності.

Українські війська утримують позиції у населеному пункті. Противник зазнає втрат, є випадки взяття полонених.

Як змінилась лінія фронту за 16 жовтня, за даними Генштабу?