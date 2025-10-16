ЗСУ утримують свої позиції. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СтратКом ЗСУ.
Чи справді Росія захопила Олексіївку?
Російська пропаганда заявляла, що під контроль Росії перейшла Олексіївка у Дніпропетровській області. Ця інформація не відповідає дійсності.
Українські війська утримують позиції у населеному пункті. Противник зазнає втрат, є випадки взяття полонених.
Сили оборони залишаються в Олексіївці: дивіться відео
Як змінилась лінія фронту за 16 жовтня, за даними Генштабу?
За попередню добу 15 жовтня зафіксовано 184 бойові зіткнення. З них майже третина на Покровському напрямку.
Росія завдала по позиціях ЗСУ та населених пунктах одного ракетного удару двома ракетами, 87 авіаударів 171 КАБом. Також здійснила 4 979 обстрілів, з яких понад 100 з РСЗВ, та залучила до атак 5 595 дронів-камікадзе