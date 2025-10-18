Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на партизанський рух "Атеш".
Дивіться також "Воювати мають роботи, а не люди": на що здатні НРК на полі бою та чому Україні потрібно сотні тисяч
Що кажуть партизани?
Агенти "Атеш" з 291-го гвардійського мотострілецького полку повідомили точні координати позицій зенітного ракетного комплексу БУК-М1. Розрахунки ППО були розгорнуті для прикриття командного пункту полку в районі населеного пункту Токмак.
Сили оборони пошкодили ворожу ППО: дивіться фото "Атеш"
Передана інформація включала не тільки координати, але і графік чергування розрахунків, маршрути підвезення ракет і час перезарядки,
– кажуть учасники.
Вони підкреслили, що особливу цінність мали дані про місце стоянки комплексів ППО на напрямку, що дозволило СОУ завдати серйозного удару по повітряній обороні окупантів.
Яких втрат зазнав ворог останнім часом?
Нагадаємо, що за добу 17 жовтня Сили оборони ліквідували приблизно 1150 окупантів і знищили один ворожий літак.
З початку повномасштабного вторгнення росіяни втратили близько 1 129 180 особового складу та 11 267 танків.
Крім того, захисники України уразили російський морський дрон, який підплив до українського берега, загрожуючи цивільному судноплавству.