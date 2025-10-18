Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на партизанський рух "Атеш".

Дивіться також "Воювати мають роботи, а не люди": на що здатні НРК на полі бою та чому Україні потрібно сотні тисяч

Що кажуть партизани?

Агенти "Атеш" з 291-го гвардійського мотострілецького полку повідомили точні координати позицій зенітного ракетного комплексу БУК-М1. Розрахунки ППО були розгорнуті для прикриття командного пункту полку в районі населеного пункту Токмак.

Сили оборони пошкодили ворожу ППО: дивіться фото "Атеш"

Передана інформація включала не тільки координати, але і графік чергування розрахунків, маршрути підвезення ракет і час перезарядки,

– кажуть учасники.

Вони підкреслили, що особливу цінність мали дані про місце стоянки комплексів ППО на напрямку, що дозволило СОУ завдати серйозного удару по повітряній обороні окупантів.

Яких втрат зазнав ворог останнім часом?