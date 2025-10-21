Про це пише 24 Канал із посиланням на Сили Спеціальних Операцій ЗС України.

Як воїни ССО знищили ворога?

Група "А" 1-го загону 144-го центру Сил спеціальних операцій провела спеціальні дії на Північно-Слобожанському напрямку в Сумській області.

Оператори ССО пройшли за межу крайніх українських позицій та тихо проникли на підконтрольну ворогу територію. Після проведеної дорозвідки, спецпризначенці здійснили наліт, знищивши росіян в бліндажі та на вогневих позиціях,

– повідомляють захисники.

Після ACE report (Ammunition, Casualties, Equipment), спецпризначенці ССО прийняли рішення залишитися на ночівлю на захоплених позиціях і там здійснити засідку на ворожі групи підкріплення. За результатами спеціальних дій підтверджено знищення 13 росіян.

Воїни провели спеціальні дії на Сумщині: дивіться відео

У ССО наголосили, що група спецпризначенців успішно провела ексфільтрацію і готується до наступного завдання.

Яких втрат зазнає ворог?