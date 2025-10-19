Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ, підполковник Сергій Цехоцький. За його словами, Сили оборони України тримають оборону на Покровському напрямку. У ворога тут дійсно багато втрат.

Яка ситуація на Покровському напрямку?

Як наголосив Цехоцький, наміри ворога не змінилися. Вони намагаються захопити Покровськ Донецької області. Тактика ворога також фактично не змінилася.

Ворог працює тими самими піхотними групами. Кілька окупантів намагаються прориватися вперед. Були спроби прориву на мотоциклах. Все це обнульовується. І вдень, і вночі ми все бачимо,

– сказав Цехоцький.

Якщо ворогу десь вдається пройти крізь позиції, то по ньому все одно продовжують працювати. Це триває до того моменту, поки окупантів не буде знищено.

Ситуація на фронті: коротко