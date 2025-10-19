Загальні втрати особового складу Росії вже перевищили 1 130 000 бійців. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії станом на 13 жовтня?
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні:
- особового складу – близько 1 130 180 (+1 000) осіб;
- танків – 11 268 (+1);
- бойових броньованих машин – 23 399 (+3);
- артилерійських систем – 33 834 (+45);
- РСЗВ – 1 524 (+2);
- засобів ППО – 1228 (+0);
- літаків – 428 (+0);
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 71 967 (+444);
- крилатих ракет – 3864 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 64 798 (+126);
- спеціальної техніки – 3980 (+0).
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Що відомо про останні втрати ворога на війні?
Уночі 17 жовтня під час відбиття дронової атаки ворожа ППО в Криму збила власний літак, екіпаж Су-30СМ, ймовірно, катапультувався. Ексклюзивно в етері 24 Каналу льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів, що російському винищувачу було складно уникнути "дружнього вогню". Військовий експерт пояснив: "З двох боків затиснуті морями. Натикано зенітно-ракетних комплексів, локаторів. ППО з авіацією не розходяться, тому і збивають".
Напередодні в територіальних водах України захисники знищили морський безекіпажний катер, який виявили неподалік маршруту цивільного судноплавства.
На окупованій частині Херсонщини знешкодили ворожу реактивну систему залпового вогню БМ-30 "Смерч", яка тероризувала поля Миколаївщини декілька місяців.