Загальні втрати особового складу Росії вже перевищили 1 130 000 бійців. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії станом на 13 жовтня?

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні:

  • особового складу – близько 1 130 180 (+1 000) осіб;
  • танків – 11 268 (+1);
  • бойових броньованих машин – 23 399 (+3);
  • артилерійських систем – 33 834 (+45);
  • РСЗВ – 1 524 (+2);
  • засобів ППО – 1228 (+0);
  • літаків – 428 (+0);
  • гелікоптерів – 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 71 967 (+444);
  • крилатих ракет – 3864 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 64 798 (+126);
  • спеціальної техніки – 3980 (+0).

Втрати Росії у війні проти України станом на 19 жовтня 2025 року
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Що відомо про останні втрати ворога на війні?

  • Уночі 17 жовтня під час відбиття дронової атаки ворожа ППО в Криму збила власний літак, екіпаж Су-30СМ, ймовірно, катапультувався. Ексклюзивно в етері 24 Каналу льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів, що російському винищувачу було складно уникнути "дружнього вогню". Військовий експерт пояснив: "З двох боків затиснуті морями. Натикано зенітно-ракетних комплексів, локаторів. ППО з авіацією не розходяться, тому і збивають".

  • Напередодні в територіальних водах України захисники знищили морський безекіпажний катер, який виявили неподалік маршруту цивільного судноплавства.

  • На окупованій частині Херсонщини знешкодили ворожу реактивну систему залпового вогню БМ-30 "Смерч", яка тероризувала поля Миколаївщини декілька місяців.