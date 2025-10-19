Общие потери личного состава России уже превысили 1 130 000 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери России по состоянию на 13 октября?
С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла в Украине:
- личного состава – около 1 130 180 (+1 000) человек;
- танков – 11 268 (+1);
- боевых бронированных машин – 23 399 (+3);
- артиллерийских систем – 33 834 (+45);
- РСЗО – 1 524 (+2);
- средств ПВО – 1228 (+0);
- самолетов – 428 (+0);
- вертолетов – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 71 967 (+444);
- крылатых ракет – 3864 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 64 798 (+126);
- специальной техники – 3980 (+0).
Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ
Что известно о последних потерях врага на войне?
- Ночью 17 октября во время отражения дроновой атаки вражеская ПВО в Крыму сбила собственный самолет, экипаж Су-30СМ, вероятно, катапультировался. Эксклюзивно в эфире 24 Канала летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал, что российскому истребителю было сложно избежать "дружественного огня". Военный эксперт объяснил: "С двух сторон зажаты морями. Натыкано зенитно-ракетных комплексов, локаторов. ПВО с авиацией не расходятся, поэтому и сбивают".
- Накануне в территориальных водах Украины защитники уничтожили морской безэкипажный катер, который обнаружили неподалеку от маршрута гражданского судоходства.
- На оккупированной части Херсонщины обезвредили вражескую реактивную систему залпового огня БМ-30 "Смерч", которая терроризировала поля Николаевщины несколько месяцев.