Общие потери личного состава России уже превысили 1 130 000 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери России по состоянию на 13 октября?

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла в Украине:

личного состава – около 1 130 180 (+1 000) человек;

танков – 11 268 (+1);

боевых бронированных машин – 23 399 (+3);

артиллерийских систем – 33 834 (+45);

РСЗО – 1 524 (+2);

средств ПВО – 1228 (+0);

самолетов – 428 (+0);

вертолетов – 346 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 71 967 (+444);

крылатых ракет – 3864 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 64 798 (+126);

специальной техники – 3980 (+0).



Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ

