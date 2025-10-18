Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, в целом Крым – это один из самых легких механизмов начала освобождения украинских территорий.

"Крым – это один из самых легких механизмов начала освобождения наших территорий. Потому что негде развернуться. С двух сторон зажаты морями. Натыкано зенитно-ракетных комплексов, локаторов. ПВО с авиацией не расходятся, поэтому и сбивают", – подчеркнул он.

Что для врага означает потеря Су-30СМ?

Роман Свитан отметил, что Су-30 – это один из линейных хороших российских самолетов. На базе Су-27М оккупанты разработали Су-30, Су-34, Су-35. У них есть примерно по 100 единиц каждой из этих машин.

Потеря даже одной машины – это для россиян достаточно серьезный и болезненный удар. Они делают их в год немного. В основном изготавливают Су-34, потому что это бомбардировщик. Поэтому если они теряют Су-30 или Су-35, то быстро не восстанавливают,

– объяснил военный эксперт.

