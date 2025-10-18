Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, в целом Крым – это один из самых легких механизмов начала освобождения украинских территорий.
"Крым – это один из самых легких механизмов начала освобождения наших территорий. Потому что негде развернуться. С двух сторон зажаты морями. Натыкано зенитно-ракетных комплексов, локаторов. ПВО с авиацией не расходятся, поэтому и сбивают", – подчеркнул он.
Что для врага означает потеря Су-30СМ?
Роман Свитан отметил, что Су-30 – это один из линейных хороших российских самолетов. На базе Су-27М оккупанты разработали Су-30, Су-34, Су-35. У них есть примерно по 100 единиц каждой из этих машин.
Потеря даже одной машины – это для россиян достаточно серьезный и болезненный удар. Они делают их в год немного. В основном изготавливают Су-34, потому что это бомбардировщик. Поэтому если они теряют Су-30 или Су-35, то быстро не восстанавливают,
– объяснил военный эксперт.
Россияне сбили свой самолет в Крыму: что известно?
Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что ночью 17 октября в Крыму российские войска сбили собственный самолет. Инцидент произошел во время работы противовоздушной обороны, когда оккупанты отражали атаки Украины.
Позже в ВМС сообщили, что сбитый самолет – это Су-30СМ. Истребитель выполнял задание в западно-северной части временно оккупированного Крыма. Экипаж Су-30СМ успел катапультироваться после возгорания обоих двигателей.
Кроме того, после ночной атаки беспилотников на полуостров там начался пожар на еще одной нефтебазе россиян. Известно, что в Гвардейском пылала нефтебаза.