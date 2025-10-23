Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 126 бойових зіткнень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Росіяни просунулися в напрямку Покровська та в Запорізькій області: огляд фронту ISW

Яка ситуація на фронті?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 4 бойових зіткнення. Крім того, росіяни завдали 4 авіаційних ударів, скинули 12 керованих авіабомб, а також здійснили 176 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів, зокрема 10 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили 8 російських атак у районах Вовчанська, Бологівки, Строївки, Кам’янки та Колодязного.

На Куп’янському напрямку відбулося 4 атаки. Українські війська відбивали штурмові дії росіян поблизу Піщаного, Петропавлівки та Куп’янська.

Сили оборони відбили штурмові дії поблизу Куп’янська: дивіться на карті

На Лиманському напрямку загарбники атакували 4 рази, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Дробишеве та Дерилове.

На Слов’янському напрямку українські захисники відбили 8 штурмів окупаційних військ поблизу Серебрянки, Сіверська, Виїмки та Федорівки.

На Краматорському напрямку росіяни не проводили наступальних дій.

На Костянтинівському напрямку ворожі війська здійснили 11 атак у районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Софіївка та Щербинівка.

На Покровському напрямку відбулося 50 бойових зіткнень у районах населених пунктів Володимирівка, Мирноград, Новоекономічне, Червоний Лиман, Никанорівка, Родинське, Промінь, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Звірове, Дачне, Філія та в напрямку Гришиного.

На Покровському напрямку відбулося 50 боєзіткнень: ситуація на карті

На Олександрівському напрямку Сили оборони зупинили 20 спроб росіян прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Соснівка, Вербове, Привільне, Нововасилівка, Олександроград та Новогригорівка.

Росіяни намагаються прорвати оборонні рубежі на Олександрівському напрямку: дивіться на карті

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили одну атаку окупантів поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався йти вперед на позиції наших підрозділів в районах Новоданилівки та Степового.

На Придніпровському напрямку росіяни здійснили 3 безрезультатні спроби наблизитись до позицій українських підрозділів у бік Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках немає ознак формування наступальних угруповань ворога.

Війна Росії з Україною: коротко про ситуацію на фронті