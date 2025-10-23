Всего за прошедшие сутки на фронте произошло 126 боевых столкновений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какая ситуация на фронте?

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 4 боевых столкновения. Кроме того, россияне нанесли 4 авиационных ударов, сбросили 12 управляемых авиабомб, а также осуществили 176 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в частности 10 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили 8 российских атак в районах Волчанска, Бологовки, Строевки, Каменки и Колодязного.

На Купянском направлении произошло 4 атаки. Украинские войска отражали штурмовые действия россиян вблизи Песчаного, Петропавловки и Купянска.

На Лиманском направлении захватчики атаковали 4 раза, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Дробышево и Дерилово.

На Славянском направлении украинские защитники отбили 8 штурмов оккупационных войск вблизи Серебрянки, Северска, Выемки и Федоровки.

На Краматорском направлении россияне не проводили наступательных действий.

На Константиновском направлении вражеские войска совершили 11 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр, Софиевка и Щербиновка.

На Покровском направлении произошло 50 боевых столкновений в районах населенных пунктов Владимировка, Мирноград, Новоэкономичное, Красный Лиман, Никаноровка, Родинское, Луч, Лысовка, Новопавловка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Зверево, Дачное, Филиал и в направлении Гришино.

На Александровском направлении Силы обороны остановили 20 попыток россиян прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Сосновка, Вербовое, Привольное, Нововасильевка, Александроград и Новогригорьевка.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили одну атаку оккупантов вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении враг дважды пытался идти вперед на позиции наших подразделений в районах Новоданиловки и Степного.

На Приднепровском направлении россияне совершили 3 безрезультатные попытки приблизиться к позициям украинских подразделений в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях нет признаков формирования наступательных группировок врага.

