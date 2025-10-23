Всего за прошедшие сутки на фронте произошло 126 боевых столкновений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какая ситуация на фронте?
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 4 боевых столкновения. Кроме того, россияне нанесли 4 авиационных ударов, сбросили 12 управляемых авиабомб, а также осуществили 176 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в частности 10 – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили 8 российских атак в районах Волчанска, Бологовки, Строевки, Каменки и Колодязного.
На Купянском направлении произошло 4 атаки. Украинские войска отражали штурмовые действия россиян вблизи Песчаного, Петропавловки и Купянска.
На Лиманском направлении захватчики атаковали 4 раза, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Дробышево и Дерилово.
На Славянском направлении украинские защитники отбили 8 штурмов оккупационных войск вблизи Серебрянки, Северска, Выемки и Федоровки.
На Краматорском направлении россияне не проводили наступательных действий.
На Константиновском направлении вражеские войска совершили 11 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр, Софиевка и Щербиновка.
На Покровском направлении произошло 50 боевых столкновений в районах населенных пунктов Владимировка, Мирноград, Новоэкономичное, Красный Лиман, Никаноровка, Родинское, Луч, Лысовка, Новопавловка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Зверево, Дачное, Филиал и в направлении Гришино.
На Александровском направлении Силы обороны остановили 20 попыток россиян прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Сосновка, Вербовое, Привольное, Нововасильевка, Александроград и Новогригорьевка.
На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили одну атаку оккупантов вблизи Малиновки.
На Ореховском направлении враг дважды пытался идти вперед на позиции наших подразделений в районах Новоданиловки и Степного.
На Приднепровском направлении россияне совершили 3 безрезультатные попытки приблизиться к позициям украинских подразделений в сторону Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях нет признаков формирования наступательных группировок врага.
Война России с Украиной: коротко о ситуации на фронте
Ночью 21 октября аналитики Deep State обновили карту фронта и сообщили, что оккупационные войска имеют продвижение возле Малиновки, Полтавки и Калиновского.
По данным Института изучения войны, россияне также недавно продвинулись на Лиманском направлении. Тогда как украинские войска освободили Кучеров Яр в Донецкой области.
Там военные подняли украинский флаг, а в плен попало более 50 оккупантов. Политолог, офицер ВСУ Андрей Ткачук рассказал 24 Каналу, что наши защитники демонстрируют очень качественную работу. Он отметил, что только на Добропольском направлении, по данным "Азова", с 13 по 20 октября 2025 года было уничтожено более 600 оккупантов, 4 танка, 20 бронированных машин и другую технику.