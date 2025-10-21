Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.
Смотрите также Россияне в Покровске, на Днепропетровщине – новый прорыв: как изменилась линия фронта за неделю
Где продвинулись россияне?
Ночью 21 октября аналитики Deep State обновили карту. Они сообщили об изменениях ситуации на фронте.
По их данным, оккупационные войска имеют продвижение у 3 населенных пунктов.
Враг продвинулся вблизи Малиновки, Полтавки и Калиновского,
– говорится в сообщении.
Оккупанты продвинулись вблизи Малиновки: смотрите на карте
Российские войска продвинулись возле Полтавки: смотрите на карте
Вражеские силы имеют продвижение вблизи Калиновского: смотрите на карте
Смотрите также ВСУ имеют успехи под Покровском, россияне давят на Запорожье: карты и обзор фронта ISW
Ситуация на фронте: последние новости
Днем 19 октября аналитики Deep State информировали о продвижении оккупантов возле 3 населенных пунктов. Указывалось, что враг продвинулся вблизи Филиала, Малиновки и в Охотничьем.
Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, в течение 19 октября зафиксировано 168 боевых столкновений. Россияне нанесли по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 2 ракетных ударов, 4 ракетами, и 74 авиационных ударов, сбросив 165 управляемых бомб. Кроме этого, враг совершил 4 894 обстрелы, из них 93 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5482 дроны-камикадзе.
Оккупанты атаковали на многих направлениях, однако больше всего штурмовал враг на Покровском направлении. Там наши защитники остановили 58 штурмовых и наступательных действий агрессора.
На днях в Генштабе также информировали о оборонительной операции Сил обороны Украины на Покровском направлении. Там указали, что подступы к Покровску становятся еще одним большим кладбищем для российской армии.
Военные отметили, что тысячи оккупантов ликвидируются в окрестностях города и в близлежащих населенных пунктах. В то же время в самом Покровске продолжается борьба с диверсионными группами противника, который не прекращает попыток закрепиться в городе.