Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Ночью 21 октября аналитики Deep State обновили карту. Они сообщили об изменениях ситуации на фронте.

По их данным, оккупационные войска имеют продвижение у 3 населенных пунктов.

Враг продвинулся вблизи Малиновки, Полтавки и Калиновского,

– говорится в сообщении.

Оккупанты продвинулись вблизи Малиновки: смотрите на карте

Российские войска продвинулись возле Полтавки: смотрите на карте

Вражеские силы имеют продвижение вблизи Калиновского: смотрите на карте

Днем 19 октября аналитики Deep State информировали о продвижении оккупантов возле 3 населенных пунктов. Указывалось, что враг продвинулся вблизи Филиала, Малиновки и в Охотничьем.

Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, в течение 19 октября зафиксировано 168 боевых столкновений. Россияне нанесли по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 2 ракетных ударов, 4 ракетами, и 74 авиационных ударов, сбросив 165 управляемых бомб. Кроме этого, враг совершил 4 894 обстрелы, из них 93 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5482 дроны-камикадзе.

Оккупанты атаковали на многих направлениях, однако больше всего штурмовал враг на Покровском направлении. Там наши защитники остановили 58 штурмовых и наступательных действий агрессора.

На днях в Генштабе также информировали о оборонительной операции Сил обороны Украины на Покровском направлении. Там указали, что подступы к Покровску становятся еще одним большим кладбищем для российской армии.