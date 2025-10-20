Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Читайте также За сутки 151 боестолкновение, более трети – на Покровском направлении: сводка Генштаба
Как изменилась ситуация на разных направлениях?
На севере Сумщины российские войска продолжали наступательные действия 19 октября, однако продвинуться не смогли.
У северных районах Харьковской области российские силы также пытались наступать, но подтвержденного продвижения нет.
- На направлении Великого Бурлука оккупанты вели штурмовые действия, однако без результата.
- На Купянском направлении россияне осуществляли наступательные операции, однако успеха также не достигли.
- В районе Боровой наземной активности с обеих сторон 19 октября не зафиксировано.
- На Лиманском направлении российские войска недавно продвинулись. Геолокационные кадры, обнародованные 19 октября, свидетельствуют об их продвижении на юго-запад от Мирного, что к северо-востоку от Лимана.
Как изменилась ситуация на линии фронта / Карты ISW
- На Северском направлении российские силы продолжали наступательные действия, но без изменений линии фронта.
- В тактическом районе Константиновка – Дружковка украинские войска удерживают позиции или недавно продвинулись вперед. Геолокационные кадры от 18 октября подтверждают контроль Украины над юго-востоком Иванополья, где ранее россияне заявляли о своем присутствии.
- В районе Доброполье украинские силы недавно продвинулись. По данным одного из российских так называемых "военкоров" от 18 октября, они достигли успеха к югу от Шахово.
- На Покровском направлении украинские подразделения также имеют локальные успехи – по утверждению российских источников, они продвинулись на северных окраинах Леонтовичей, что к югу от Покровска.
Смотрите также "Мы все видим": подполковник ВСУ рассказал, как враг штурмует возле Покровска
- На Новопавловском направлении россияне продолжали наступление, однако без изменений позиций.
- В районе Великомихайловки оккупанты осуществляли атаки, но подтвержденного продвижения не зафиксировано.
- На Гуляйпольском направлении российские силы недавно продвинулись. Геолокационные кадры от 19 октября свидетельствуют, что они захватили Полтавку к северо-востоку от города.
- Российские войска недавно продвинулись на западе Запорожской области. Геолокационные кадры, обнародованные 19 октября, свидетельствуют, что оккупанты недавно продвинулись в районе юго-востока села Приморское (к северо-западу от Орехова).
- Российские войска также продолжали ограниченные штурмовые действия на Херсонском направлении, в частности к востоку от Херсона вблизи Антоновского моста, однако без успеха.
На востоке продолжаются тяжелые бои: последние новости
В течение суток 19 октября на фронте зафиксировали 151 боевое столкновение. В этот день российские войска также нанесли один ракетный и 60 авиационных ударов, применили одну ракету и сбросили 128 управляемых авиабомб.
На Покровском направлении россияне пытаются использовать погодные условия. Из-за тумана они применяют бронетехнику и малые пехотные группы, которые продвигаются в межпозиционное пространство.
Под угрозой также остается Купянск. К счастью, Силы обороны стабилизировали ситуацию там, уменьшили активность диверсионных групп и продолжают держать северные рубежи.