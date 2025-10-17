Об этом в эфире 24 Канала рассказал младший лейтенант, начальник штаба 4 батальона оперативного назначения "Сила свободы" бригады "Рубеж" Николай Гриценко, отметив, что именно туман позволяет врагу продвигаться на бронетехнике. Однако несмотря на это, украинские военные уничтожают ее вместе с пехотой.

К какому методу прибегают россияне на Покровском направлении?

Бригада "Рубеж" находится на том участке фронта на Покровском направлении, где противник пытается проводить наступательные действия. Если обычно враг использовал живую силу, то сейчас оккупанты начали использовать колонны с бронетехникой, которые год – два назад.

Кроме этого, враг использует малые пехотные группы, которыми пытается проходить в меж позиционном пространстве.

Каждое утро начинается с тумана и враг пользуется этим, чтобы подъехать как можно ближе. Очень часто есть такое, что противник едет колонной техники, но мы ее уничтожаем у населенного пункта. Те россияне, которые выжили, разбегутся по домам или подвалам. Затем наши ребята идут и зачищают их, потому что погодные условия не позволяют использовать дроны,

– подчеркнул Гриценко.

Покровское направление: смотрите на карте

Младший лейтенант, начальник штаба 4 батальона оперативного назначения "Сила свободы" бригады "Рубеж" добавил, что такая активность на Покровском пространстве обусловлена также действиями Сил обороны. Украинские военные тоже продвигаются и занимают выгодные позиции.

Что еще известно о действиях врага на Покровском направлении?