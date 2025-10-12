Недавно им удалось разоблачить российского военного в Донецкой области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на седьмой корпус Десантно-штурмовых войск.

Как украинским военным удалось разоблачить россиянина?

В седьмом корпусе ДШВ рассказали, что российский военный пытался выдать себя за куст. Однако FPV-дрон быстро помог выявить его.

Видео выходного дня. На Покровском направлении россиянин попытался "слиться с местностью". Наше FPV быстро развеяло все сомнения, что это не кустик,

– написали в ДШВ.

Украинские военные разоблачили российского военного с помощью FPV-дрона: видео седьмого корпуса ДШВ

Потери России из-за войны: коротко о главном