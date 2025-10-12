Недавно им удалось разоблачить российского военного в Донецкой области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на седьмой корпус Десантно-штурмовых войск.
Как украинским военным удалось разоблачить россиянина?
В седьмом корпусе ДШВ рассказали, что российский военный пытался выдать себя за куст. Однако FPV-дрон быстро помог выявить его.
Видео выходного дня. На Покровском направлении россиянин попытался "слиться с местностью". Наше FPV быстро развеяло все сомнения, что это не кустик,
– написали в ДШВ.
Украинские военные разоблачили российского военного с помощью FPV-дрона: видео седьмого корпуса ДШВ
Потери России из-за войны: коротко о главном
Только за минувшие сутки потери российской армии в личном составе составили 1240 человек. Общие потери врага с начала полномасштабного вторжения включают более миллиона солдат, 11 248 танков, 33 578 артиллерийских систем и тысячи другой техники.
На поле боя Россия теряет почти 30 тысяч бойцов каждый месяц, при этом не прекращая мясные штурмы. Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь в эфире 24 Канала предположил, что для России 2026 год будет существенно отличаться от 2024 – 2025 годов именно по экономическим причинам.
В связи с этим дефицит личного состава будет увеличиваться и россиянам придется определять приоритетность направлений, фокусироваться на самых важных. Тогда украинские силы смогут эффективнее контролировать ситуацию и лишать россиян наступательного потенциала.