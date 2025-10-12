Нещодавно їм вдалося викрити російського військового на Донеччині. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сьомий корпус Десантно-штурмових військ.
Як українським військовим вдалося викрити росіянина?
У сьомому корпусі ДШВ розповіли, що російський військовий намагався видати себе за кущ. Однак FPV-дрон швидко допоміг виявити його.
Відео вихідного дня. На Покровському напрямку росіянин спробував "злитися з місцевістю". Наше FPV швидко розвіяло всі сумніви, що це не кущик,
– написали у ДШВ.
Українські військові викрили російського військового з допомогою FPV-дрона: відео сьомого корпусу ДШВ
Втрати Росії через війну: коротко про головне
Лише за минулу добу втрати російської армії в особовому складі склали 1240 осіб. Загальні втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення включають понад мільйон солдатів, 11 248 танків, 33 578 артилерійських систем і тисячі іншої техніки.
На полі бою Росія втрачає майже 30 тисяч бійців кожного місяця, при цьому не припиняючи м'ясні штурми. Заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь в етері 24 Каналу припустив, що для Росії 2026 рік буде суттєво відрізнятися від 2024 – 2025 років саме з економічних причин.
У зв'язку з цим дефіцит особового складу буде збільшуватись і росіянам доведеться визначати пріоритетність напрямків, фокусуватися на найважливіших. Тоді українські сили зможуть ефективніше контролювати ситуацію та позбавляти росіян наступального потенціалу.