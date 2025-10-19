Сегодня Россия осуществила один ракетный и 60 авиационных ударов, использовав одну ракету и 128 управляемых авиабомб. Для атак также было привлечено 2371 дрон-камикадзе, а позиции украинских войск и населенные пункты подверглись 3604 обстрелам, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какой была ситуация на фронте 19 октября?
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские силы отбили 11 штурмов, еще два боя продолжаются. Оккупанты также нанесли два авиационных удара, сбросив шесть управляемых бомб, и совершили 129 обстрелов, один из которых - из реактивной системы залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник 10 раз пытался прорвать оборону вблизи Волчанска, Тихого, Каменки, а также в направлениях Двуречанского и Бологовки.
В районе Купянска зафиксировано три вражеских наступательных действия в сторону Песчаного, еще два продолжаются.
На Лиманском направлении захватчики 5 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Дробышево, Среднего и Мирного.
Один штурм врага был отбит на Славянском направлении, где оккупанты пытались продвинуться в районе Серебрянки.
На Краматорском направлении активных боевых действий враг не проводил.
На Константиновском направлении российские войска совершили 17 попыток наступления вблизи Александро-Шультино, Щербиновки, Торецка, Плещеевки, Русиного Яра, Софиевки – все они были безуспешными.
Наиболее интенсивные бои продолжаются на Покровском направлении – с начала суток противник 53 раза пытался продвинуться вперед. Бои идут вблизи Шахматного, Владимировки, Родинского, Новоэкономического, Красного Лимана, Мирнограда, Сухого Яра, Звериного, Котлиного, Удачного, Филиала, Проминя, Лисовки, Молодецкого, Дачного и в направлении Новопавловки. В четырех районах столкновения продолжаются до сих пор.
По предварительным данным, на этом направлении ликвидировано 44 российских военных, из них 27 – безвозвратно. Уничтожены две артиллерийские системы, 19 беспилотников, три автомобиля и пять единиц спецтехники. Кроме того, поражено 11 укрытий с живой силой, станцию РЭБ, восемь единиц автотранспорта и одну артсистему врага.
На Александровском направлении оккупанты 22 раза пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Воскресенка, Орестополь, Александроград, Вишневое, Вербовое, Январское, Вороное, Сосновка, Новогригорьевка. Семь боестолкновений еще продолжаются.
На Гуляйпольском направлении отбито 3 атаки противника в районе Малиновки.
На Ореховском направлении враг один раз пытался штурмовать позиции вблизи Плавней.
На Приднепровском направлении армия России трижды безуспешно пыталась продвинуться в направлении Антоновского моста.
Зеленский заявил, что Украина не проигрывает войну, а армия Путина не побеждает.
Он отметил, что Россия потратила 1,3 миллиона человек, захватив лишь 1% украинской земли. Зеленский сказал, что откровенно не понимает, зачем лидеру крупнейшей в мире страны, еще несколько километров земли. Именно поэтому президент Украины считает, что цель Путина – не новые территории, а уничтожение украинской независимости и суверенитета.