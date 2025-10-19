Сьогодні Росія здійснила один ракетний і 60 авіаційних ударів, використавши одну ракету та 128 керованих авіабомб. Для атак також було залучено 2371 дрон-камікадзе, а позиції українських військ і населені пункти зазнали 3604 обстрілів, передає 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Чи готовий Путін закінчити війну без територіальних зазіхань: Трамп зробив нову заяву

Якою була ситуація на фронті 19 жовтня?

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські сили відбили 11 штурмів, ще два бої тривають. Окупанти також завдали два авіаційні удари, скинувши шість керованих бомб, і здійснили 129 обстрілів, один із яких — із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 10 разів намагався прорвати оборону поблизу Вовчанська, Тихого, Кам’янки, а також у напрямках Дворічанського та Бологівки.

У районі Куп’янська зафіксовано три ворожі наступальні дії в бік Піщаного, ще дві тривають.

На Лиманському напрямку загарбники 5 разів атакували позиції Сил оборони поблизу Дробишевого, Середнього та Мирного.

Один штурм ворога було відбито на Слов’янському напрямку, де окупанти намагалися просунутися в районі Серебрянки.

На Краматорському напрямку активних бойових дій ворог не проводив.

На Костянтинівському напрямку російські війська здійснили 17 спроб наступу поблизу Олександро-Шультиного, Щербинівки, Торецька, Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки – усі вони були безуспішними.

Найінтенсивніші бої тривають на Покровському напрямку – від початку доби противник 53 рази намагався просунутися вперед. Бої точаться поблизу Шахового, Володимирівки, Родинського, Новоекономічного, Червоного Лиману, Мирнограда, Сухого Яру, Звірового, Котлиного, Удачного, Філії, Проміня, Лисівки, Молодецького, Дачного та в напрямку Новопавлівки. У чотирьох районах сутички тривають досі.

За попередніми даними, на цьому напрямку ліквідовано 44 російських військових, з них 27 – безповоротно. Знищено дві артилерійські системи, 19 безпілотників, три автомобілі та п’ять одиниць спецтехніки. Крім того, уражено 11 укриттів із живою силою, станцію РЕБ, вісім одиниць автотранспорту та одну артсистему ворога.

На Олександрівському напрямку окупанти 22 рази намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Воскресенка, Орестопіль, Олександроград, Вишневе, Вербове, Січневе, Вороне, Соснівка, Новогригорівка. Сім боєзіткнень ще тривають.

На Гуляйпільському напрямку відбито 3 атаки противника в районі Малинівки.

На Оріхівському напрямку ворог один раз намагався штурмувати позиції поблизу Плавнів.

На Придніпровському напрямку армія Росії тричі безуспішно намагалася просунутися в напрямку Антонівського мосту.

Зеленський відповів, хто зараз перемагає у війні