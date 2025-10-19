Журналістка NBC News запитала Зеленського, чи Україна перемагає або програє у війні з Росією, передає 24 Канал.

Чи перемагає Росія в Україні?

Ми не програємо війну, а Путін не виграє,

– наголосив президент України.

Він зауважив, що російська армія зараз у слабкому становищі. З початку повномасштабного вторгнення окупанти змогли захопити 1 відсоток української землі, але витратили 1,3 мільйона людей.

Володимир Зеленський вважає, що це завелика ціна за таку кількість території. Він каже, що не розуміє, навіщо лідеру найбільшої у світі країни, ще кілька кілометрів землі. Саме тому президент України вважає, що мета Путіна – не нові території, а знищення української незалежності та суверенітету.

На полі бою росіянам не вдається перемогти, саме тому вони посилюють повітряний терор. Ворог щодня випускає тисячі дронів і ракет по Україні. Саме тому наша держава потребує повітряний захист та далекобійні ракети, аби противник відчував те, що відчувають українці.

Що передувало інтерв'ю Зеленського?