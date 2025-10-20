Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 2 ракетных и 74 авиационных ударов, запустив 4 ракеты и сбросив 165 КАБов.

Какова ситуация на линии соприкосновения?

Российские военные привлекли для поражения 5 482 дроны-камикадзе и совершили 4 894 обстрела, из них 93 – из реактивных систем залпового огня.

В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 пункта управления БпЛА и 4 артиллерийских средства противника.

На Северо-Слобожанском й Курском направлениях произошло 13 боестолкновений. Кроме того, враг нанес 2 авиационных удара, сбросив 6 КАБов, а также совершил 160 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе 5 – с РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник 10 раз штурмовал позиции вблизи населенных пунктов Волчанск, Тихое, Каменка и в направлении Двуречанского и Бологовки.

На Купянском направлении за сутки произошло 4 атаки оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия оккупантов в сторону Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 6 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Дробышево, Среднее, Новоселовка и Мирное.

На Славянском направлении противник 2 раза атаковал позиции украинских войск в районах Серебрянки и Ямполя.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки россияне не проводили наступательных действий.

На Константиновском направлении враг совершил 24 атаки в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Торецка, Плещеевки, Русиного Яра и Софиевки.

На Покровском направлении защитники остановили 58 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Родинское, Новоэкономическое, Красный Лиман, Мирноград, Сухой Яр, Зверево, Котлино, Покровск, Удачное, Филия, проминь, Лисовка, Молодецкое, Дачное и в направлении Новопавловки.

К слову, эксклюзивно для 24 Канала офицер ВСУ и подполковник Сергей Цехоцкий рассказал, что россияне продолжают непрерывно наступать под Покровском уже более года. Их намерения и тактика здесь фактически не изменились, оккупанты работают пехотными группами, используют мотоциклы.

На Александровском направлении враг 24 раза атаковал украинские позиции в направлении Орестополя и районах населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Воскресенка, Александроград, Вишневое, Вербовое, Январское, Вороное, Сосновка, Новогригорьевка и Новониколаевка.

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили 3 неудачные атаки в районе Малиновки.

На Ореховском направлении противник 1 раз атаковал позиции в районе населенного пункта Плавни.

На Приднепровском направлении враг 3 раза тщетно пытался приблизиться к позициям защитников в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

