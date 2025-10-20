Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах 2 ракетних і 74 авіаційних ударів, запустивши 4 ракети й скинувши 165 КАБів.

Дивіться також Понад тисячу росіян у котлах, – полковник запасу вказав на цікавий крок ЗСУ біля Покровська

Яка ситуація на лінії зіткнення?

Російські військові залучили для ураження 5 482 дрони-камікадзе та здійснили 4 894 обстріли, із них 93 – із реактивних систем залпового вогню.

У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони 3 райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, 2 пункти управління БпЛА та 4 артилерійські засоби противника.

На Північно-Слобожанському й Курському напрямках відбулося 13 боєзіткнень. Окрім того, ворог завдав 2 авіаційних удари, скинувши 6 КАБів, а також здійснив 160 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема 5 – із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 10 разів штурмував позиції поблизу населених пунктів Вовчанськ, Тихе, Кам'янка та в напрямку Дворічанського й Бологівки.

Що відбувається поблизу Вовчанська: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку за добу відбулося 4 атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії окупантів у бік Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 6 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Дробишеве, Середнє, Новоселівка та Мирне.

Яка ситуація на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Слов'янському напрямку противник 2 рази атакував позиції українських військ у районах Серебрянки та Ямполя.

На Краматорському напрямку минулої доби росіяни не проводили наступальних дій.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 24 атаки у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Торецька, Плещіївки, Русиного Яру та Софіївки.

Ворог наступає на Костянтинівському напрямку: дивіться на карті

На Покровському напрямку захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Родинське, Новоекономічне, Червоний Лиман, Мирноград, Сухий Яр, Звірове, Котлине, Покровськ, Удачне, Філія, Промінь, Лисівка, Молодецьке, Дачне та в напрямку Новопавлівки.

До слова, ексклюзивно для 24 Каналу офіцер ЗСУ та підполковник Сергій Цехоцький розповів, що росіяни продовжують безперервно наступати під Покровськом уже понад рік. Їхні наміри й тактика тут фактично не змінилися, окупанти працюють піхотними групами, використовують мотоцикли.

На Олександрівському напрямку ворог 24 рази атакував українські позиції в напрямку Орестополя та районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Воскресенка, Олександроград, Вишневе, Вербове, Січневе, Вороне, Соснівка, Новогригорівка та Новомиколаївка.

Що відбувається на Олександрівському напрямку: дивіться на карті

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили 3 невдалі атаки в районі Малинівки.

На Оріхівському напрямку противник 1 раз атакував позиції в районі населеного пункту Плавні.

На Придніпровському напрямку ворог 3 рази марно намагався наблизитися до позицій оборонців у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Останні новини про війну в Україні: