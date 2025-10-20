Загальні втрати особового складу Росії вже перевищили 1 131 000 бійців. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.
Дивіться також Понад тисячу росіян у котлах, – полковник запасу вказав на цікавий крок ЗСУ біля Покровська
Які втрати Росії станом на 13 жовтня?
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні:
- особового складу – близько 1 131 070 (+890) осіб;
- танків – 11 270 (+2);
- бойових броньованих машин – 23 399 (+0);
- артилерійських систем – 33 879 (+45);
- РСЗВ – 1 524 (+0);
- засобів ППО – 1 229 (+1);
- літаків – 428 (+0);
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 72 365 (+398);
- крилатих ракет – 3 864 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 64 892 (+94);
- спеціальної техніки – 3 980 (+0).
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ
До чого призвели втрати ворога на війні?
Ексклюзивно в етері 24 Каналу керівник безпекових програм Центру Глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук зазначив, що через наступальні операції країна-агресорка має значні проблеми у відновленні втрат особового складу.
Мобілізація, тягар якої перенесли на регіональні влади, залишається вкрай непопулярним заходом у російському суспільстві, доки генштаб потребує значного поповнення армії.
Тож у Кремля залишається два основних варіанти поповнення особового складу: залучення строковиків і легалізація постійного перебування в Україні резервістів і мобілізованих.
Цікаво, що регіони, які раніше виплачували по 32 тисячі доларів за контракт, зараз пропонують у 7 разів менше, навіть у багатих областях подібно до Татарстану.