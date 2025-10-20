Общие потери личного состава России уже превысили 1 131 000 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла в Украине:



Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ

Эксклюзивно в эфире 24 Канала руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук отметил, что из-за наступательных операций страна-агрессор имеет значительные проблемы в восстановлении потерь личного состава.

Мобилизация, бремя которой перенесли на региональные власти, остается крайне непопулярным мероприятием в российском обществе, пока генштаб требует значительного пополнения армии.

Поэтому у Кремля остается два основных варианта пополнения личного состава: привлечение срочников и легализация постоянного пребывания в Украине резервистов и мобилизованных.