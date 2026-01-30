24 Канал розповідає, які регіони нібито замінували та яка ситуація станом на зараз.
Які регіони замінували?
Поліція перевіряє інформацію про мінування об'єктів у Київській, Полтавській, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій, Дніпропетровській областях.
Поліція Києва повідомила, що отримала повідомлення про мінування низки держустанов, закладів освіти, підприємств тощо.
Зауважимо, що подібні повідомлення часто є черговою інформаційною атакою ворога, однак, попри це, кожна адреса ретельно відпрацьовується нарядами поліції. До перевірки залучені вибухотехніки та кінологи,
– зазначили правоохоронці.
Через повідомлення про замінування у Рівному та Сарнах не працюють центри МВС.