24 Канал розповідає, які регіони нібито замінували та яка ситуація станом на зараз.

Які регіони замінували?

Поліція перевіряє інформацію про мінування об'єктів у Київській, Полтавській, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій, Дніпропетровській областях.

Поліція Києва повідомила, що отримала повідомлення про мінування низки держустанов, закладів освіти, підприємств тощо.

Зауважимо, що подібні повідомлення часто є черговою інформаційною атакою ворога, однак, попри це, кожна адреса ретельно відпрацьовується нарядами поліції. До перевірки залучені вибухотехніки та кінологи,

– зазначили правоохоронці.

Через повідомлення про замінування у Рівному та Сарнах не працюють центри МВС.